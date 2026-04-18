Phản ứng của CĐV Thái Lan khi đội nhà bất ngờ thua U17 Lào

Việc U17 Thái Lan liên tiếp thất bại trước U17 Myanmar và U17 Lào, qua đó không vượt qua vòng bảng giải U17 Đông Nam Á, khiến người hâm mộ Thái Lan vô cùng thất vọng. Nhiều CĐV đã để lại những bình luận gay gắt, tập trung vào cả chuyên môn lẫn cách làm bóng đá trẻ.

U17 Thái Lan thua 2-3 trước U17 Lào tại giải U17 Đông Nam Á (Ảnh: FAT).

CĐV Aek Phakorn cho rằng việc U17 Thái Lan chỉ mang đội U16 dự giải không phải là lý do để bào chữa cho thất bại: “Tôi hiểu đây là một đội hình khác, hiểu rằng các cầu thủ còn trẻ và thiếu kinh nghiệm. Nhưng liên đoàn và ban huấn luyện lẽ ra nên lên kế hoạch tốt hơn. Ít nhất cũng phải vượt qua vòng bảng, không cần vô địch cũng được. Tôi sợ các em sẽ mất tự tin, cảm thấy mình đến đây chỉ để thay thế đội một”.

Bandit Butiman bày tỏ thất vọng với Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) khi bóng đá trẻ nước này liên tục gây thất vọng ở các giải đấu gần đây: “Chúng ta thay HLV, thay cầu thủ rồi mà bóng đá Thái vẫn đi xuống. Thử thay ban lãnh đạo xem sao, tôi nghĩ sẽ tốt hơn hiện tại. Dù theo hướng nào cũng nên làm cho đến nơi đến chốn, theo cách riêng của Thái Lan hoặc như Nhật Bản, Hàn Quốc, chứ không phải lộn xộn như bây giờ”.

Thongfa Si Dam mỉa mai: “Cầu thủ trẻ Thái giỏi quá rồi, có thể cạnh tranh với các đội hàng đầu thế giới như Lào. May là họ còn nương chân”.

Witit Takdad đặt vấn đề: “Thái Lan có hơn 60 triệu dân mà không tìm ra cầu thủ giỏi, tại sao vậy? Nếu bóng đá trẻ không phát triển thì tương lai đội tuyển sẽ ra sao?”.

Pongsakorn Tab thất vọng: “Xem mà rối luôn, đặc biệt là số 12 sai quá nhiều. Chuyền bóng cũng chậm chạp, cứ như đang dẫn trước vậy. Chỉ có 2-3 người là đạt yêu cầu. Nên tập kiểm soát và chuyền bóng tốt hơn. Còn HLV Sirisak thì thôi, tôi cũng chẳng còn gì để nói. Vẫn biết đây chưa phải đội U17, nhưng ít nhất cũng phải vượt qua vòng bảng”.

Preecha Pukdeesuwan thẳng thắn cho rằng HLV Sirisak nên bị sa thải sau chuỗi kết quả này: “Tiện thể thay luôn HLV đi. Năng lực kém như vậy, thua kiểu này mà chưa từ chức thì cũng quá lì rồi”.

Nutthanan Leehiranyapong đặt câu hỏi về việc bổ nhiệm HLV Sirisak: “HLV Sirisak chưa có thành tích gì rõ ràng mà vẫn được bổ nhiệm. Ai là người quyết định việc này? Trách nhiệm thế nào?”.

Thái Lan mang đội hình với các cầu thủ chỉ 15, 16 tuổi dự giải U17 Đông Nam Á (Ảnh: FAT).

Bên cạnh những ý kiến chỉ trích, một bộ phận người hâm mộ Thái Lan có cái nhìn nhẹ nhàng hơn khi cho rằng đây chỉ là giải trẻ khu vực. Vì vậy, không nên đặt nặng thành tích mà xem đây như cơ hội để các cầu thủ trẻ rèn luyện, cọ xát và tích lũy kinh nghiệm.

Nopporn Malaiphuang chia sẻ với sự bình thản khi đón nhận thất bại: “Tôi cũng không quá thất vọng. Ở lứa tuổi này nên tập trung vào kỹ năng bóng đá và tinh thần đồng đội hơn là chi tiết chiến thuật, không cần nhồi nhét quá nhiều”.

Thaworn Khanthong đưa ra đề xuất để phát triển bóng đá trẻ xứ Chùa Vàng: “Nên có giải Thai League cho lứa 14-15 tuổi, có thể tổ chức cùng Thai League. Người hâm mộ đến xem hai giải một lúc, vừa phát triển bóng đá trẻ”.

Suthichai Pholsomboon không quá thất vọng về kết quả: “Chờ xem và cổ vũ đội tuyển quốc gia thi đấu ở giải châu Á. Tôi hiểu rằng đội này chủ yếu để các em tích lũy kinh nghiệm, nhưng khoảng cách giữa các đội hình có vẻ hơi lớn”.

Taweesak Niphaphaya đánh giá U17 Thái Lan vẫn có điểm tích cực: “Không phải chơi kém hoàn toàn, nhưng rê bóng hơi nhiều. Kỹ năng cá nhân cần được sử dụng đúng lúc, không phải tùy tiện. Tạm chấp nhận vì đây là thử nghiệm đội hình”.

Kritsana Meaklong cho rằng cộng đồng mạng kiểu gì cũng chê bai: “Khi sử dụng đội đúng lứa tuổi mà thắng thì bị chê không như Nhật Bản sử dụng cầu thủ vượt tuổi. Khi dùng cầu thủ dưới lứa tuổi mà thua thì lại bị chê là không phát triển, không biết mơ World Cup. Nói chung là giỏi chê hơn cổ vũ, toàn là các huấn luyện viên bàn phím”.

Schmeilight Glimmer bình thản đón nhận thất bại của đội nhà: “Tiếp tục ủng hộ các em. Thua thì cũng khó mà biện minh, dù có lý do cũng sẽ bị chỉ trích. Càng tranh luận càng rắc rối. Chúc mừng U17 Lào và chúng ta chuẩn bị tinh thần nhận bão chỉ trích từ cư dân mạng”.