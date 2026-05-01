Đội trưởng U17 Việt Nam cảnh báo về sức mạnh của U17 Hàn Quốc

Chiều 9/5 theo giờ địa phương, U17 Việt Nam bước vào buổi tập cuối cùng nhằm hoàn thiện khâu chuẩn bị cho trận đấu gặp U17 Hàn Quốc tại lượt trận thứ hai bảng C vòng chung kết U17 châu Á 2026 tại Saudi Arabia.

Sau chiến thắng 1-0 trước U17 Yemen ở trận ra quân, U17 Việt Nam duy trì tinh thần rất tích cực nhưng vẫn giữ được sự tập trung cao độ cho thử thách tiếp theo. Đội trưởng Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa cho biết: “Hiện tại tinh thần toàn đội đang rất tốt. Sau trận thắng Yemen, chúng tôi nhanh chóng quay trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu gặp U17 Hàn Quốc”.

Đánh giá về đối thủ sắp tới, Đăng Khoa cho rằng U17 Hàn Quốc là đội bóng sở hữu nền tảng thể lực và kỹ thuật rất tốt. Bản thân anh cùng các đồng đội ở hàng phòng ngự đã chủ động nghiên cứu kỹ đối thủ để có sự chuẩn bị tốt nhất.

“U17 Hàn Quốc có nền tảng thể lực và kỹ thuật rất tốt. Ban huấn luyện sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng nhất để toàn đội đáp ứng được trận đấu. Cá nhân tôi đã xem lại băng hình của họ và trao đổi với các bạn để có sự chuẩn bị tốt nhất”, Đăng Khoa nói.

Theo Đăng Khoa, điều quan trọng nhất mà U17 Việt Nam cần thể hiện trong trận đấu tới là sự tập trung và tính kỷ luật chiến thuật: “Trận đấu ngày mai với U17 Hàn Quốc vô cùng khó khăn. Toàn đội cần duy trì sự tập trung và thực hiện tốt đấu pháp mà Ban huấn luyện đã đề ra”.

Với cục diện tại bảng C, U17 Việt Nam nếu thắng U17 Hàn Quốc sẽ có vé vào tứ kết, đồng thời cũng là suất dự World Cup 2026. Chia sẻ về quyết tâm của toàn đội trước cơ hội cạnh tranh vé dự FIFA U17 World Cup 2026, Đăng Khoa khẳng định: “Tinh thần toàn đội hiện tại rất thoải mái và quyết tâm cao nhất có thể.

Chúng tôi đang đứng trước ngưỡng cửa World Cup nên sẽ cố gắng hết sức, chắt chiu mọi cơ hội để có được kết quả tốt nhất”.

Trong buổi tập chiều 9/5, HLV trưởng Cristiano Roland cùng các cộng sự tiếp tục củng cố các nội dung chiến thuật cho trận gặp U17 Hàn Quốc, tập trung vào phối hợp tấn công, tổ chức phòng ngự, chuyển đổi trạng thái và dứt điểm cầu môn.

U17 Việt Nam có trạng thái thể lực và tinh thần tốt, sẵn sàng bước vào trận đấu quan trọng với U17 Hàn Quốc, diễn ra vào lúc 19h ngày 10/5 theo giờ địa phương (23h giờ Việt Nam).