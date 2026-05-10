U17 Việt Nam - U17 Hàn Quốc (23h hôm nay): Chờ cú sốc và vé dự World Cup

*Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Hàn Quốc thuộc giải U17 châu Á 2026, sẽ diễn ra lúc 23h hôm nay (10/5, theo giờ Việt Nam), trên sân vận động thuộc khuôn viên khu liên hợp thể thao King Abdullah, tại Jeddah (Saudi Arabia). Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

So về trình độ, trình độ chung của bóng đá Hàn Quốc cao hơn rất nhiều so với bóng đá Việt Nam. Đội tuyển U17 Hàn Quốc cũng được đánh giá cao hơn hẳn đội tuyển U17 Việt Nam. Thậm chí, ngay cả khi U17 Hàn Quốc bị U17 UAE cầm hòa 1-1 ở lượt trận đầu tiên, cũng không nên đánh giá thấp đội bóng trẻ xứ sở kim chi.

U17 Việt Nam khởi đầu tốt tại giải năm nay (Ảnh: VFF).

Cầu thủ U17 Hàn Quốc có lợi thế về thể hình, thể lực, tốc độ và cả kỹ thuật cơ bản so với cầu thủ U17 Việt Nam. Hàn Quốc là nền bóng đá có hệ thống đào tạo trẻ tốt nhất châu Á, nên chất lượng cầu thủ trẻ đến từ Hàn Quốc luôn được đánh giá rất cao.

Ngoài ra, chính trận hòa 1-1 với U17 UAE trong ngày ra quân có thể càng khiến cho U17 Hàn Quốc thêm quyết tâm khi đối đầu với U17 Việt Nam.

Nhưng nói như thế không có nghĩa là U17 Việt Nam không có cơ hội trước đội bóng trẻ đến từ xứ sở kim chi. Nếu U17 Việt Nam có chiến thuật tốt, thi đấu biết mình biết người, chúng ta có thể gây bất ngờ lớn cho đối thủ.

Khác với trận đấu với U17 Yemen cách đây vài ngày, ở trận gặp U17 Hàn Quốc, các cầu thủ U17 Việt Nam cần chơi với đội hình thấp hơn một chút, đá thiên về phòng ngự phản công. Chúng ta khó “đua sức” với các cầu thủ U17 Hàn Quốc to, khỏe trong suốt trận.

U17 Việt Nam quyết tâm giành vé dự World Cup (Ảnh: VFF).

U17 Việt Nam cần thi đấu từ tốn, chờ đợi đối thủ say sưa tấn công, để lộ khoảng trống ở phía sau lưng, rồi chúng ta tận dụng cơ hội, khai thác các khoảng trống ấy.

So với nhiều năm trước, ở thời điểm hiện tại, chất lượng bóng đá trẻ của Việt Nam đã tốt hơn hẳn. Các cầu thủ Việt Nam hiện nay tiến bộ về kỹ thuật, giúp các cầu thủ của chúng ta biết cách kiểm soát bóng.

Giờ đây, ngay cả khi bị gây sức ép, cầu thủ Việt Nam vẫn không phá bóng lên phía trên một cách vội vã, mà các cầu thủ bình tĩnh kiểm soát bóng bên phần sân nhà, trước khi triển khai bóng lên phía trên một cách bài bản.

Lối chơi này từng giúp cho đội tuyển U23 Việt Nam thành công trước U23 Hàn Quốc tại giải U23 châu Á hồi tháng 1 năm nay. Hy vọng rằng các cầu thủ U17 Việt Nam cũng sẽ tái hiện điều đó trước đội bóng cùng trang lứa của Hàn Quốc.

Thật ra, U17 Việt Nam cũng đừng quá ám ảnh về chiến thắng trước U17 Hàn Quốc. Nếu trận này kết thúc với tỷ số hòa, đó đã là thành công lớn của đội bóng trong tay HLV Cristiano Roland (người Brazil).

Dự đoán: Hai đội hòa 1-1.