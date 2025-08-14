Ông Lê Kiên Thành tái đắc cử Chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam

Trong hai ngày 13/8 và 14/8 tại Hà Nội, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hiệp hội Golf Việt Nam nhiệm kỳ V (2025-2030) được tổ chức trọng thể và thành công tốt đẹp.

Ban chấp hành khóa mới là tập thể gồm 53 cá nhân tiêu biểu, đại diện cho các tổ chức, đơn vị, địa phương và cộng đồng golf trong cả nước, có trình độ, tâm huyết và trách nhiệm cao, sẵn sàng dẫn dắt Hiệp hội bước vào giai đoạn phát triển mới.

Ông Lê Kiên Thành - Chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam phát biểu tại sự kiện (Ảnh: VGA).

Ông Lê Kiên Thành tái đắc cử chức Chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký, Trưởng Ban Kiểm tra và các thành viên Ban Thường vụ cũng được kiện toàn với tỷ lệ tín nhiệm cao. Ông Vũ Nguyên tiếp tục giữ chức vụ Tổng Thư Ký Hiệp hội Golf Việt Nam nhiệm kỳ V.

Ông Lê Kiên Thành nhấn mạnh: “Chúng tôi cam kết tiếp tục xây dựng Hiệp hội Golf Việt Nam trở thành một tổ chức chuyên nghiệp, minh bạch, dân chủ; thúc đẩy phát triển mạnh mẽ phong trào golf trẻ; nâng cao chất lượng đào tạo huấn luyện viên, trọng tài; và từng bước đưa golf trở thành môn thể thao phổ biến, gần gũi với cộng đồng.

Đại hội cũng khẳng định quyết tâm đổi mới tư duy quản trị, tăng cường năng lực tổ chức, mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế, nâng cao vị thế của golf Việt Nam trên bản đồ thể thao khu vực và toàn cầu.

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hiệp hội Golf Việt Nam nhiệm kỳ 2025–2030 thành công tốt đẹp (Ảnh: VGA).

Thành công của Đại hội là kết quả của sự chuẩn bị chu đáo, sự đồng thuận, đoàn kết và đóng góp trí tuệ, tâm huyết của toàn thể đại biểu. Ban Chấp hành nhiệm kỳ V bày tỏ mong muốn mỗi đại biểu sẽ là cánh tay nối dài trong việc hiện thực hóa các mục tiêu, nghị quyết của Đại hội, lan tỏa tinh thần gắn kết và phát triển bền vững trong toàn thể cộng đồng golf Việt Nam".