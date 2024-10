Nữ võ sĩ Việt Nam 19 tuổi chia sẻ về bí quyết giành HCV võ thuật quốc tế

"Phải khẳng định rằng Huyền My là đại diện cho bản lĩnh, ý chí của người phụ nữ Việt Nam. Đối mặt với đối thủ người Belarus cao to, có thể hình gần như gấp đôi mình, không ai nghĩ em ấy lại giành chiến thắng thuyết phục trước đối thủ và mang về vinh quang cho đội tuyển võ thuật phức hợp của Bộ Công an Việt Nam vừa qua", thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an ca ngợi vận động viên (VĐV) Huyền My trong lễ khen thưởng các HLV, VĐV của Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân hôm 23/10.

Ngô Thị Huyền My là VĐV quê ở Tân Yên, Bắc Giang, hiện đang là thành viên của đội tuyển Wushu thuộc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao Công an Nhân dân. Cô gái có dáng người đậm, nét mặt xinh xắn và luôn nở nụ cười tươi trên môi đã có cuộc trao đổi nhanh với Dân trí về thành tích vừa đạt được của mình.

Xin chào Huyền My, được biết bạn vừa giành được HCV ở giải đấu quốc tế tại Nga?

- Vâng, tôi vừa may mắn giành được tấm HCV tại giải vô địch quốc tế lần thứ XXI về võ thuật phức hợp dành cho nhân viên các lực lượng vũ trang của các quốc gia thành viên của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO).

Giải đấu diễn ra từ ngày 08/10 đến 11/10 tại Moscow (Nga) với sự tham gia của 120 vận động viên, trong đó có 84 nam và 36 nữ đến từ rất nhiều đội tuyển mạnh.

Đó là các đội võ thuật phức hợp thuộc Bộ Nội vụ Cộng hòa Belarus, Bộ Quốc phòng Cộng hòa Kyrgyzstan, Bộ Quốc phòng Cộng hòa Tajikistan, Bộ Quốc phòng Liên Bang Nga, Cơ quan Thi hành án Liên Bang Nga, Cơ quan Thi hành hình phạt Liên Bang Nga, Cơ quan Lực lượng Vệ binh Quốc gia Liên Bang Nga, Cơ quan Thừa phát lại Liên Bang Nga Bộ Tư pháp Liên Bang Nga, Hải quan Liên Bang Nga. Đội tuyển võ thuật phức hợp Bộ Công an Việt Nam là khách mời ở giải đấu.

Tại giải đấu này, tôi đã đánh bại hai đối thủ mạnh, trong đó mạnh nhất là võ sĩ của đội Bộ Nội vụ Cộng hòa Belarus để giành được huy chương vàng (HCV) hạng cân 75kg.

Nhiều người xem trận đấu đã không tin rằng một cô gái của Việt Nam lại có thể chiến thắng trước đối thủ có thể hình to lớn như của Belarus, bạn có thể cho biết bí quyết để làm nên chiến thắng này?

- Khi gặp đối thủ rất mạnh của Belarus, thực tế trước khi bước vào trận chung kết tôi cũng có tâm lý hồi hộp lo lắng. Nhưng tôi đã được HLV Vương Đình Khanh và các đồng đội luôn ở bên cạnh động viên tinh thần.

Trong khi thi đấu tôi đã rất cẩn thận trong việc phòng ngự, không để cho đối thủ áp sát tung ra những cú đấm sở trường bằng những đòn quét chân. Có thể nói tôi đã tuân thủ tốt chiến thuật mà HLV đã đề ra và giành chiến thắng thuyết phục.

Nhiều người vẫn chưa biết võ thuật phức hợp là gì, bạn có thể nói rõ hơn?

- Võ thuật phức hợp là môn võ thuật ứng dụng mang tính chất đối kháng cao, chắt lọc tinh hoa của các môn boxing, kickboxing, sambo vốn phát triển rất mạnh và được phổ biến trong các lực lượng vũ trang tại các quốc gia thành viên CSTO.

Quá trình chuẩn bị trước giải thi đấu thì HLV đã xây dựng chương trình, kế hoạch huấn luyện, chuẩn bị kỹ về thể lực, tâm lý, các kỹ chiến thuật, phổ biến kỹ luật thi đấu cho tôi và các đồng đội.

Ngoài tấm HCV của tôi thì hai đồng đội khác của đội tuyển võ thuật phức hợp Bộ Công an Việt Nam cũng giành thêm hai tấm huy chương đồng (HCĐ), cho thấy sự chuẩn bị tốt của đội tuyển Việt Nam ở giải đấu này.

Đội tuyển võ thuật phức hợp Bộ Công an Việt Nam giành 1 HCV và 2 HCĐ tại Cúp Tổng Thư ký CSTO 2024 (Ảnh: NVCC).

19 tuổi nhưng bạn đã làm nên tên tuổi ở đấu trường quốc tế, có phải bạn đã tập luyện võ thuật từ nhỏ?

Thực tế thì tôi bén duyên với nghề VĐV từ năm 2017. Lúc đó tôi mới 12 tuổi, vẫn đang ở quê và học tập như nhiều bạn bè khác. May mắn là trong dịp các HLV về Bắc Giang để tuyển sinh thì tôi được chọn để đào tạo.

Tính đến nay thành tích của tôi đã đạt được là tấm huy chương bạc (HCB) Đại hội Thể thao toàn quốc môn Wushu năm 2022, HCV giải vô địch trẻ môn Wushu năm 2023, huy chương đồng (HCĐ) giải vô địch Wushu năm 2024 và HCV vô địch quốc tế cho Cúp Tổng Thư ký CSTO 2024 hồi tháng 10.

Như đã nói thì tấm HCV có lẽ là khá may mắn với tôi, bởi đây chỉ mới là lần đầu tiên tôi tham gia môn võ thuật phức hợp cùng đội tuyển.

Một cô gái giỏi võ như bạn có khi nào khiến bạn trai thấy "không an toàn" để làm người yêu không?

- Rất tiếc tôi chưa có bạn trai, và tôi nghĩ nếu là người yêu của tôi thì anh ấy không phải sợ vì đã có tôi bảo vệ (cười).

Một câu hỏi cuối, để nhận xét về mình, bạn sẽ nói những gì?

- Tôi cũng như nhiều bạn nữ khác thôi. Ngoài đời tôi là một cô gái khá là trầm tính, sở thích của tôi là nghe nhạc, xem phim bộ, thích đi du lịch và đặc biệt là thích ngủ "nướng".

Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện này, hi vọng sẽ được chứng kiến bạn tiếp tục giành nhiều thành tích tốt trong thời gian tới!