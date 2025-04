Nick Kergozou lần thứ hai thắng chặng ở cuộc đua xe đạp toàn quốc 2025

Các tay đua tấn công rất mạnh ở chặng thi đấu có lộ trình dài 139 km này. Gần về đích, các đội như Dược Domesco Đồng Tháp, Quân khu 7, Tập đoàn Lộc Trời An Giang nỗ lực đưa các vận động viên (VĐV) chủ lực lên cạnh tranh với Nick Kergozou.

Nick Kergozou cán đích trước tiên tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An (Ảnh: H.Q).

Ngay trước đích đến, người hâm mộ được chứng kiến màn so tài nước rút cực kỳ hấp dẫn giữa Nick Kergozou với các VĐV hàng đầu Việt Nam, gồm Trần Tuấn Kiệt (CLB Dopagan Đồng Tháp), Nguyễn Văn Bình (TPHCM New Group), Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời An Giang).

Với pha tung nước rút mạnh mẽ nhất, Nick Kergozou là người chiến thắng, qua đó giữ vững danh hiệu áo xanh (vua nước rút). Nguyễn Văn Bình xuất sắc cán đích hạng nhì còn Nguyễn Tấn Hoài về hạng ba.

Với việc đoàn đua về chung tốp đông, nên tay đua Loic Desriac (người Nga, CLB Dược Domesco Đồng Tháp) bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng dành cho VĐV có thời gian thi đấu ít nhất.

Tay đua 20 tuổi Nguyễn Anh Huy (CLB Pelio Kenda Đồng Nai) cũng giữ được danh hiệu áo trắng dành cho VĐV trẻ xuất sắc nhất. Anh cũng giữ áo cam dành cho tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất.