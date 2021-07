Những mỹ nhân nổi bật của đường đua xanh Olympic Tokyo

Ứng viên huy chương vàng nặng ký ở nội dung bơi 1.500 mét tự do nữ, nội dung lần đầu tiên được đưa vào thi đấu tại Olympic, là vận động viên Katie Ledecky, người Mỹ. Đặc biệt, Katie Ledecky còn được xem là vận động viên duy nhất đủ sức cạnh tranh huy chương vàng với Ariarne Titmus của Úc ở nội dung 400 mét tự do và 800 mét tự do tiếp sức. Katie Ledecky hiện cũng được xem là một trong những nữ kình ngư giỏi nhất thế giới.