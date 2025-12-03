Nhiều cựu danh thủ bóng đá tham dự giải đấu sân 7 người tại TPHCM

Giải năm nay quy tụ 16 đội, được bốc thăm chia thành 4 bảng. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt ở vòng bảng, chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng vào tứ kết.

Giải bóng đá THF Cup có kỳ giải năm thứ 12 (Ảnh: Đ.V).

Từ vòng tứ kết, các trận đấu của giải sẽ thi đấu theo thể thức loại trực tiếp sau một lượt trận. Giải diễn ra theo luật bóng đá sân nhỏ 7 người, do VFF ban hành.

Đây là năm thứ 12 Giải vô địch bóng đá Thanh Hóa miền Nam (THF Cup) được tổ chức. Các mùa giải đã qua, giải từng thu hút sự tham dự của khá nhiều cựu danh thủ bóng đá Việt Nam, như Nguyễn Ngọc Thanh (cựu cầu thủ đội Hải Phòng), Lưu Ngọc Hùng (từng khoác áo CLB Ninh Bình, CLB TPHCM), Nguyễn Ngọc Điểu (Khánh Hòa)…

Trong đó, Nguyễn Ngọc Thanh từng là tuyển thủ quốc gia, còn Nguyễn Ngọc Điểu từng là cựu tuyển thủ U23 Việt Nam.

Năm nay, giải có sự tham dự của cựu cầu thủ đội Bình Định Vũ Xuân Cường, người từng được gọi lên đội tuyển Việt Nam trong một thời gian ngắn vào năm 2020, dưới thời HLV Park Hang Seo. Giải diễn ra từ ngày 7/12 năm nay đến ngày 11/1/2026, tại TPHCM.