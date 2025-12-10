Nhiều bạn trẻ cổ vũ đội tuyển Audition Việt Nam tham dự SEA Games 33

SEA Games 33 tổ chức tại Thái Lan diễn ra ngày 9-20/12, và lần đầu tiên trong lịch sử, Audition trở thành bộ môn esports trình diễn chính thức với 3 nội dung thi đấu: cá nhân nam, cá nhân nữ và đồng đội nam - nữ phối hợp.

Đây không chỉ là niềm tự hào của hàng triệu người chơi game từng lớn lên cùng những phím mũi tên và bản hit (được yêu thích) đình đám, mà còn là minh chứng rằng từ game giải trí lên tầm thể thao điện tử cấp quốc tế.

Để đánh dấu cột mốc này, ngay giữa lòng Hà Nội, màn hình LED khổng lồ tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm đã rực rỡ hiển thị hình ảnh đội tuyển Audition Việt Nam cùng dòng chữ “SEA Games ơi - Audition Việt Nam đến đây” hay “Audition và Thể thao điện tử Việt Nam quyết thắng”.

Các bạn trẻ tham gia cổ động đội tuyển Audition Việt Nam (Ảnh: VTC).

Từ khi những hình ảnh được chiếu đến nay, phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm liên tục xuất hiện những nhóm bạn trẻ đến và check-in (chụp ảnh) tại địa điểm này. Nhiều người cosplay (hóa trang) nhân vật trong game, mang theo cờ và bật nhạc Audition cổ động giữa phố đi bộ trước màn hình LED.

Chỉ trong 24 giờ, hashtag #AuditionSEAGames33 và ##AuditionVietNamquyetthang đã phủ sóng khắp các hội nhóm Audition tại Việt Nam.

Điểm check-in được nhiều bạn trẻ ghé thăm (Ảnh: VTC).

Đông đảo bạn trẻ đến và check-in tại địa điểm nóng nhất phố đi bộ Hoàn Kiếm - Hà Nội (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nhóm bạn trẻ nhảy cổ vũ Audition tại phố đi bộ Hoàn Kiếm (Ảnh: VTC).

Những bức ảnh chụp cùng màn hình LED, những video nhảy (freestyle) dưới ánh đèn lung linh bên hồ Gươm được chia sẻ trên mạng xã hội.

Không chỉ là một chiến dịch quảng bá, màn hình LED tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm đã trở thành biểu tượng của sự gắn kết giữa thế hệ game thủ 8x, 9x với thế hệ Gen Z hiện tại. Tất cả cùng chung một nhịp điệu, cùng chung niềm tự hào khi Audition tham gia đấu trường khu vực.

Đội tuyển Audition Việt Nam tại SEA Games (Ảnh: VTC).

