Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được thông xe từ ngày 29/4. Suốt nửa năm qua, một hạng mục của dự án là cây cầu vượt kết nối đường ĐT 770B (xã Phước Thái, TP Đồng Nai) vẫn còn dang dở.

Nhịp cầu bê tông cốt thép vắt ngang cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu nhưng không có đường dẫn đã gây ấn tượng cho các tài xế từ ngày thông xe đến nay. Nhiều người ví von công trình giống như một "cổng chào" bất đắc dĩ.

Theo thiết kế, phần cầu chính có 5 nhịp với chiều dài 220m, gồm 1 nhịp vượt qua cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã hoàn thành và 2 nhịp dẫn mỗi bên đang được thi công.

Đại diện Ban Quản lý dự án 85, chủ đầu tư dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cho biết, nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành phần cầu chính trong năm nay.

Trong khi đó, phần đường dẫn hai đầu cầu với tổng chiều dài 550m vẫn chưa được thi công do vướng mặt bằng. Trên thực địa, khu vực này là vườn cây và lác đác một vài nhà dân.

Tại công trường, các công nhân đang hoàn thiện trụ cầu và đổ bê tông xà mũ trụ, chuẩn bị cho công tác gác dầm.

Một dãy nhà được phá dỡ để nhà thầu có mặt bằng thi công trụ cầu.

Chủ đầu tư cho biết, các hạng mục chính của dự án thành phần 2 gồm 18,2km tuyến chính và 3 nút giao lớn đã hoàn thành. Tuy nhiên, cây cầu vượt thuộc nút giao giữa cao tốc với đường ĐT 770B vẫn dang dở do địa phương chậm bàn giao mặt bằng phần đường dẫn.

Vừa qua, Bộ Xây dựng đã đề nghị bàn giao lại hạng mục đường dẫn cho TP Đồng Nai thực hiện bằng ngân sách địa phương. Trong khi đó, TP Đồng Nai kiến nghị Bộ Xây dựng tiếp tục triển khai hoàn thiện cả phần cầu và đường dẫn.

Nằm cách cây cầu khoảng vài trăm mét, phần nền đường của dự án đường ĐT 770B cũng đang dần thành hình. Tuyến đường ĐT 770B được xác định là một trong những trục giao thông chiến lược, kết nối các khu vực phía Bắc và phía Đông của TP với quốc lộ 51, các tuyến cao tốc và sân bay Long Thành.

Tuyến đường này có điểm đầu tuyến giao với đường ĐT 763 (xã Xuân Bắc) và điểm cuối tuyến giao với quốc lộ 51 (tại xã Phước Thái).

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội chỉ rõ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chưa thể khai thác đồng bộ do cầu vượt ĐT 770B và nhiều hạng mục liên quan còn vướng mặt bằng.

Với phương án bàn giao phần đường dẫn về cho địa phương thực hiện, Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội lưu ý việc chuyển giao hạng mục chưa hoàn thành của dự án cần đảm bảo xác định rõ cơ sở pháp lý, nguồn vốn và trách nhiệm của bên tiếp nhận để tránh phát sinh khoảng trống trách nhiệm và không ảnh hưởng đến tính đồng bộ của dự án.