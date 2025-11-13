Người hâm mộ Việt Nam được xem các giải bóng đá châu Âu qua truyền hình

Các giải đấu Serie A, Ligue 1, UEFA Europa League và UEFA Conference League sẽ được phát sóng từ tháng 11 này.

Serie A sẽ được phát sóng trực tiếp trên VTV9 (Ảnh: Getty).

Theo thỏa thuận được công bố, VTV9 trở thành kênh truyền hình quốc gia duy nhất (phát sóng quảng bá miễn phí) tại Việt Nam hiện nay, có bản quyền phát sóng các giải bóng đá hàng đầu châu Âu kể trên.

Đây là thỏa thuận hợp tác quan trọng, giúp khán giả cả nước có cơ hội tiếp cận các giải đấu danh giá một cách dễ dàng, thuận tiện và hoàn toàn miễn phí trên sóng truyền hình quốc gia.

Song song với việc phát sóng trực tiếp các trận đấu, các chương trình bình luận trước và giữa trận đấu, trò chơi tương tác cùng các chuyên mục hậu trường thể thao, mang đậm phong cách phương Nam, gần gũi, vui tươi và sáng tạo, sẽ được sản xuất.

Đặc biệt người hâm mộ phía Nam sẽ được nghe bình luận trận đấu từ các bình luận viên nói giọng miền Nam, qua đó có được cảm giác gần gũi.