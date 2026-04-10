Người chơi pickleball Việt Nam nhận "cú lừa" với dòng vợt không thương hiệu

Trên các hội nhóm pickleball tại Việt Nam đang xuất hiện tràn lan những lời chào mời hấp dẫn về dòng vợt "No Name". Đây là những chiếc vợt đen trơn không thương hiệu, không một dòng chữ hay logo nhưng được quảng cáo có chất lượng không khác gì vợt chính hãng đang trở thành tâm điểm gây tranh cãi.

Những cây vợt không nhãn mác đang nhận được nhiều sự quan tâm của người chơi pickleball Việt Nam (Ảnh: Cộng đồng pickleball Việt Nam).

Theo ghi nhận, dòng vợt này được giới thiệu là phiên bản thử nghiệm của các hãng lớn trong ngành pickleball thế giới. Người bán khẳng định đây là hàng tuồn từ nhà máy, sở hữu công nghệ lõi của hàng chính hãng, chất lượng ngang ngửa những cây vợt giá 6-10 triệu đồng nhưng giá bán chỉ bằng 1/4.

Tuy nhiên, giới chuyên môn khẳng định đây là thông tin hoàn toàn sai lệch. Thông thường, các bản thử nghiệm của các hãng lớn chỉ được sản xuất với số lượng rất ít, dành riêng cho các vận động viên chuyên nghiệp và đội ngũ kiểm định dưới quy trình bảo mật nghiêm ngặt.

Việc xuất hiện tràn lan những cây vợt gắn mác “No Name” xuất hiện trên thị trường Việt Nam thực chất là hàng gia công rẻ tiền, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trên các hội nhóm, nhiều người chơi lâu năm chia sẻ: “No Name đúng nghĩa là vợt trơn, không gắn mác bất kỳ hãng nào. Còn một khi đã in logo của các hãng lớn rồi vẫn giới thiệu là vợt No Name thì 100% là hàng nhái, hàng kém chất lượng".

Nhiều người dùng cho biết, sau khi tin những lời cam kết “công nghệ lõi không khác gì hàng chính hãng”, thứ mà họ nhận được chỉ là tiếng kêu khi vào bóng nghe "hao hao" giống hàng xịn.

Vợt "No Name" được rao bán công khai tràn trên các hội nhóm pickleball (Ảnh: Ảnh: Cộng đồng pickleball Việt Nam).

Thực chất, phần lõi bên trong những cây vợt gắn mác “No Name” thường được làm từ các vật liệu rẻ tiền rất nhanh vỡ, không có khả năng trợ lực và kiểm soát bóng như cam kết.

Thậm chí, việc sử dụng các loại vợt không đạt chuẩn này còn tiềm ẩn nguy cơ gây chấn thương cổ tay và khuỷu tay do độ rung không được triệt tiêu.

Việc thị trường pickleball bùng nổ quá nhanh khiến nhiều người chơi mới chưa có kinh nghiệm phân biệt thiết bị. Lợi dụng điều này, các đối tượng bán hàng thường dùng những thuật ngữ chuyên môn như "sợi Carbon", "lõi tổ ong mật độ cao" để lừa dối khách hàng.

Một cây vợt tốt không những đem lại trải nghiệm tuyệt vời khi chơi mà còn bảo vệ sức khỏe của chính người tiêu dùng. Việc sử dụng hàng chính hãng ở phân khúc tầm trung vẫn an toàn và đảm bảo hiệu quả tập luyện hơn nhiều so với việc mạo hiểm với các dòng vợt "No Name" trôi nổi.