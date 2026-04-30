Ngôi sao Chelsea bị cấm thi đấu 4 năm

Ngay sau khi án phạt được công bố, cầu thủ 25 tuổi đã lập tức có những động thái pháp lý mạnh mẽ. Mudryk luôn khẳng định mình vô tội và đã thuê Morgan Sports Law, công ty luật danh tiếng từng đại diện cho Paul Pogba trong một vụ việc tương tự để đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Mykhailo Mudryk đã bị cấm thi đấu trong 4 năm (Ảnh: Getty).

Kể từ khi bị đình chỉ tạm thời vào tháng 12/2024, Mudryk gần như biến mất khỏi bản đồ bóng đá đỉnh cao. Lần cuối cùng người hâm mộ thấy ngôi sao này ra sân trong màu áo Chelsea là tại UEFA Conference League vào tháng 11/2024.

Trong thời gian chờ đợi phán quyết cuối cùng, Mudryk buộc phải duy trì thể trạng bằng cách thuê sân của Uxbridge FC để tập luyện cá nhân, một hình ảnh tương phản hoàn toàn với vị thế của cầu thủ từng có giá trị chuyển nhượng lên tới 88 triệu bảng.

Việc Mudryk không thể thi đấu đang tạo ra một cuộc khủng hoảng tài chính và nhân sự cho các bên liên quan. Khi chiêu mộ anh từ Shakhtar Donetsk, Chelsea đã chấp nhận mức phí khổng lồ, trong đó có khoảng 26 triệu bảng phụ thuộc vào thành tích cá nhân và tập thể. Với án cấm thi đấu kéo dài, các điều khoản này gần như không có khả năng được thực hiện.

Ông Serhii Palkin, Giám đốc điều hành của Shakhtar Donetsk, không giấu nổi sự lo lắng: "Chúng tôi có thể nhận khoảng 30 triệu euro tiền thưởng từ hợp đồng của cậu ấy. Tuy nhiên, nếu Mudryk không ra sân hoặc Chelsea không đạt thành tích, khoản tiền đó sẽ tan thành mây khói. Đây là một tổn thất tài chính cực lớn đối với chúng tôi".

Thế giới bóng đá đang nín thở chờ đợi quyết định cuối cùng từ tòa án. Nếu không thể minh oan hoặc giảm nhẹ án phạt, thế giới bóng đá có thể sẽ phải chứng kiến sự lụi tàn của một trong những tài năng chạy cánh triển vọng nhất thế giới theo cách cay đắng nhất.