Tình huống giật tóc đối thủ gây phẫn nộ ở trận đấu của Chelsea

Trong trận bán kết FA Cup giữa Chelsea và Leeds trên sân Wembley vào tối 26/4 đã xảy ra tình huống gây tranh cãi. Trong hiệp 1, tiền đạo Dominic Calvert-Lewin của Leeds đã có tình huống giật tóc Marc Cucurella bên phía Chelsea.

Dominic Calvert-Lewin không bị thẻ đỏ dù giật tóc Marc Cucurella (Ảnh chụp màn hình).

Điều đáng nói, cách đây không lâu, trung vệ Lisandro Martinez của Man Utd vừa bị đuổi khỏi sân trong tình huống giật tóc với chính Dominic Calvert-Lewin. Thậm chí, nhiều quan điểm cho rằng tình huống giật tóc của Martinez vẫn còn nhẹ hơn so với Calvert-Lewin. Trước đó, Michael Keane của Everton cũng bị truất quyền thi đấu vì giật tóc Tolu Arokodare của Wolves.

Việc trọng tài xử lý thiếu nhất quán trong các tình huống giật tóc trong thời gian ngắn khiến cho người hâm mộ bóng đá Anh (đặc biệt là cổ động viên Man Utd) tỏ ra vô cùng tức giận.

Một người hâm mộ bình luận: “Tình huống của Martinez còn nhẹ hơn Calvert-Lewin nhưng không hiểu sao trọng tài không phạt thẻ đỏ cầu thủ của Leeds”.

Cổ động viên tiếp theo viết: “Rõ ràng, các quy tắc ở giải Ngoại hạng Anh không được áp dụng nhất quán. Điều đó không tốt cho giải đấu”.

Lisandro Martinez bị phạt thẻ đỏ vì giật tóc với Calvert-Lewin (Ảnh: Getty).

Người thứ ba nêu quan điểm: “Ai cũng thấy trọng tài đang chống lại Man Utd. Các CLB chịu bất công nên có hành động pháp lý chống lại ủy ban điều hành trọng tài”.

Trước đó, HLV Carrick nói về hành động giật tóc của Martinez: “Đó không phải là hành vi hung hăng, không có lực kéo hay giật mạnh. Việc trọng tài đuổi cậu ấy khỏi sân là quyết định gây sốc. Dù Martinez đã chạm vào tóc đối thủ nhưng rõ ràng có sự khác biệt với hành vi kéo tóc một cách quyết liệt”.

Cách đây vài ngày, Ủy ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Anh vừa bác đơn kháng cáo của trung vệ Martinez bên phía Man Utd. Cầu thủ này vẫn giữ nguyên án treo giò 3 trận. Họ nhấn mạnh rằng hành vi giật tóc là “không thể dung thứ”.

Chung cuộc, Chelsea đã giành chiến thắng 1-0 trước Leeds ở bán kết FA Cup. Với kết quả này, The Blues sẽ lọt vào chung kết gặp Man City vào ngày 16/5.