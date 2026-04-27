Chelsea chạm trán Man City ở chung kết FA Cup

Chelsea đã giành quyền vào chung kết FA Cup sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Leeds United vào tối 26/4, nhờ pha lập công duy nhất của Enzo Fernandez. Kết quả này đưa The Blues đối đầu ManCity trong trận chung kết, đồng thời đánh dấu chiến thắng thứ 13 của họ trong 16 trận bán kết FA Cup gần nhất.

Trận đấu diễn ra trong bối cảnh Chelsea vừa sa thải HLV Liam Rosenior vào giữa tuần vừa qua, sau chuỗi phong độ đáng thất vọng với 7 thất bại trong 8 trận. HLV tạm quyền Calum McFarlane được giao nhiệm vụ vực dậy đội bóng trước một Leeds đang có chuỗi 7 trận bất bại (thắng 4, hòa 3).

Chelsea nhập cuộc tự tin, nhưng cơ hội nguy hiểm đầu tiên lại thuộc về Leeds ở phút 15, khi thủ môn Robert Sanchez xuất sắc cản phá pha đối mặt của Brenden Aaronson. Chân sút chủ lực của Chelsea là Joao Pedro đã ghi 19 bàn ở mùa này, anh trở lại đội hình chính sau hai trận vắng mặt vì chấn thương và suýt chút nữa mở tỷ số với cú sút trúng cột dọc.

Phút 23, Chelsea cuối cùng cũng phá vỡ thế bế tắc. Từ đường tạt bóng của Pedro Neto, Fernandez bật cao đánh đầu tung lưới Leeds, ghi bàn thắng thứ 13 của anh trên mọi đấu trường mùa này. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của tiền vệ người Argentina kể từ khi anh bị HLV Rosenior loại khỏi đội hình tháng trước vì những phát biểu liên quan đến tương lai tại Stamford Bridge.

Leeds dường như bị ngợp trước bầu không khí tại Wembley trong lần đầu trở lại bán kết FA Cup sau 29 năm. Sau bàn thua, họ chơi mờ nhạt và thiếu phản ứng để tìm bàn gỡ. Chelsea vì thế xứng đáng dẫn trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ giữa hai hiệp.

Bước sang hiệp hai, HLV Daniel Farke của Leeds thực hiện hai sự thay đổi người và chuyển sang sơ đồ bốn hậu vệ, với Anton Stach và Joe Rodon vào sân thay James Justin và Jaka Bijol. Stach suýt chút nữa gỡ hòa ngay pha chạm bóng đầu tiên với cú sút xa uy lực buộc Sánchez phải đẩy bóng qua xà ngang. Sau đó, Pedro bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt khi dứt điểm chệch cột từ cự ly gần.

Leeds chơi khởi sắc hơn rõ rệt trong nửa sau của hiệp hai, và Dominic Calvert-Lewin cũng có cú đánh đầu nhưng không thắng được Sánchez. Tuy nhiên, dù nỗ lực cải thiện nhưng Leeds vẫn không thể tìm được bàn gỡ và chấp nhận thất bại 0-1 tại Wembley. Họ tiếp tục chờ đợi lần đầu tiên vào chung kết FA Cup kể từ năm 1973 và sẽ phải tập trung vào mục tiêu trụ hạng Ngoại hạng Anh trong bốn vòng đấu cuối.

Trong khi đó, Chelsea, đội bóng từng 8 lần vô địch FA Cup, có cơ hội cứu vãn một mùa giải đầy biến động bằng một danh hiệu. Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 16/5, và The Blues vẫn duy trì thành tích bất bại trước Leeds tại giải đấu này (thắng 7, hòa 3).