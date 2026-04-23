Khủng hoảng leo thang, Chelsea quyết định sa thải HLV Rosenior

Chelsea đã chính thức sa thải huấn luyện viên trưởng Liam Rosenior vào tối 22/4 (giờ Việt Nam), sau chưa đầy 4 tháng ông nắm quyền tại Stamford Bridge. Quyết định này được đưa ra sau chuỗi thành tích đáng thất vọng, đỉnh điểm là thất bại 0-3 trước Brighton & Hove Albion vào sáng cùng ngày.

Trận thua trước Brighton đã kéo dài chuỗi trận không thắng của The Blues lên con số 5 tại giải Ngoại hạng Anh mà không ghi được bàn nào, một kỷ lục buồn lần đầu tiên xuất hiện kể từ năm 1912. Hiện tại, Chelsea đứng thứ 7 tại Ngoại hạng Anh, kém đội xếp thứ 5 là Liverpool tới 7 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 5 vòng đấu, đứng trước nguy cơ lớn không giành được vé dự UEFA Champions League mùa tới.

“Đây không phải là quyết định được CLB đưa ra một cách dễ dàng. Tuy nhiên, kết quả và màn trình diễn gần đây không đạt tiêu chuẩn cần thiết trong bối cảnh mùa giải vẫn còn nhiều mục tiêu. Tất cả mọi người tại Chelsea chúc HLV Rosenior những điều tốt đẹp nhất trong tương lai”, Chelsea cho biết trong thông cáo báo chí.

Huấn luyện viên trưởng đội U21 của CLB là Calum McFarlane sẽ tạm quyền dẫn dắt đội một đến hết mùa giải. Ông từng đảm nhiệm vai trò tương tự khi Chelsea sa thải Enzo Maresca hồi tháng 1. “Trong khi CLB tìm kiếm sự ổn định cho vị trí HLV trưởng, chúng tôi sẽ tiến hành quá trình đánh giá để đưa ra lựa chọn dài hạn phù hợp,” thông báo cho biết thêm. Được biết, Chelsea chưa đàm phán tích cực với bất kỳ ứng viên chính thức nào.

HLV Rosenior gia nhập Chelsea vào tháng 1, thay thế Maresca sau khi chuyển đến từ đội bóng đối tác Strasbourg, và ký hợp đồng 5 năm rưỡi. Tuy nhiên, sự bất mãn trong cộng đồng người hâm mộ Chelsea đã gia tăng trong những tháng gần đây, với nhiều phản ứng gay gắt nhằm vào nhóm chủ sở hữu BlueCo, đơn vị cũng sở hữu Strasbourg theo mô hình đa CLB. Một cuộc biểu tình phản đối BlueCo đã diễn ra trước trận thua trên sân nhà trước Man Utd cuối tuần trước, và HLV Rosenior cũng bị một bộ phận CĐV chỉ trích sau màn trình diễn nhạt nhòa trước Brighton.

Ban đầu, Chelsea từng muốn giữ Rosenior bất kể việc có giành vé dự Champions League hay không, nhưng phong độ sa sút gần đây cùng sự bất ổn từ khán đài đã khiến ban lãnh đạo thay đổi quan điểm. Các nguồn tin cho biết ban lãnh đạo CLB đã họp bàn về tương lai của HLV 41 tuổi trong ngày 22/4, trước khi thông báo quyết định tới cầu thủ và nhân viên, rồi công bố chính thức sau đó. BlueCo được cho là đánh giá cao thái độ làm việc của Rosenior trong thời gian tại nhiệm, nhưng tin rằng sự thay đổi lúc này sẽ giúp đội bóng có cơ hội cứu vãn mùa giải.

Chelsea sẽ gặp Leeds United ở bán kết FA Cup trên sân Wembley Stadium vào chủ nhật tới đây. Sau thời gian bảo vệ các học trò, HLV Rosenior đã chỉ trích chính các cầu thủ sau thất bại trước Brighton, gọi màn trình diễn của họ là “không thể bào chữa”.

Chelsea chỉ thắng một trong 9 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh và sẽ lần lượt gặp Nottingham Forest, Liverpool, Tottenham Hotspur và Sunderland ở 4 vòng đấu cuối. Sau khi vô địch Europa Conference League mùa trước và đăng quang FIFA Club World Cup mùa hè năm ngoái, Chelsea bị Paris Saint-Germain loại khỏi Champions League với tổng tỷ số 2-8, đồng thời dừng bước ở Cúp Liên đoàn Anh trước đại kình địch Arsenal.

Kể từ khi các ông chủ Mỹ Clearlake Capital và Todd Boehly tiếp quản Chelsea vào năm 2022, Rosenior trở thành HLV trưởng thứ 5 bị sa thải.