Neymar bị tố che giấu chấn thương, lừa dối HLV Ancelotti để dự World Cup

"Chấn thương này khiến người hâm mộ CLB Santos và Neymar phải xấu hổ", tờ Terra giật tít nói về chấn thương nghiêm trọng của Neymar khi World Cup 2026 chỉ còn hơn 2 tuần nữa sẽ chính thức khởi tranh.

Trước đó, HLV Ancelotti gây bất ngờ khi vẫn tin tưởng và triệu tập Neymar để cùng Brazil tham dự giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh diễn ra ở Mỹ, Mexico và Canada vào tháng 6 này.

Neymar đã không thi đấu cho đội tuyển Brazil kể từ năm 2023 đến nay do gặp chấn thương liên tiếp nhưng anh vẫn được HLV Ancelotti triệu tập tham dự World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Dù vậy, hôm 28/5, đội ngũ y tế của Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) xác nhận Neymar gặp chấn thương nghiêm trọng và sẽ vắng mặt ít nhất từ hai đến ba tuần. Điều đáng nói là trước đó CLB Santos khẳng định Neymar chỉ bị bầm tím nhẹ ở chân và đủ khả năng ra sân thi đấu cho tuyển Brazil tại World Cup.

Tuy nhiên sau khi Neymar được đưa đi chụp cộng hưởng từ (MRI), các bác sĩ xác nhận cựu ngôi sao của Barcelona đã bị rách cơ độ hai, nghĩa là có tới 50% sợi cơ bị đứt một phần, kèm theo chảy máu bên trong và viêm nhiễm nghiêm trọng.

Vì vậy Neymar chắc chắn vắng mặt trong các trận giao hữu của Brazil gặp Panama tại sân Maracana (Brazil) ngày 1/6 và gặp Ai Cập ở Cleveland (Mỹ) ngày 6/6. Tiền đạo sinh năm 1992 cũng sẽ không kịp hồi phục để ra sân trong trận ra quân của đội tuyển Brazil với Morocco vào ngày 13/6.

Thậm chí người ta cũng nghi ngờ khả năng Neymar kịp phục hồi để tham dự trận đấu của Brazil với Haiti và Scotland ở vòng bảng hay không. "Anh ta cố tình che giấu chấn thương, bất chấp tất cả để được dự World Cup", một người hâm mộ đội tuyển Brazil tức giận bày tỏ.

"Cả đội tuyển Brazil cũng như HLV Ancelotti đã bị Neymar qua mặt dễ dàng. Với chấn thương như vậy thì liệu anh ấy có thể ra sân thi đấu với cường độ cao hay không?", một người hâm mộ khác nhấn mạnh.

"Tôi cũng đồng quan điểm. Rõ ràng CLB Santos và bộ phận y tế đã che giấu thông tin và nói dối. Tôi nghĩ Neymar nhiều khả năng sẽ bị loại khỏi đội hình. Chúng ta không thể kỳ vọng cậu ấy thi đấu ở đẳng cấp cao", thêm một người nữa khẳng định.

Neymar nhiều khả năng sẽ bị gạch tên khỏi tuyển Brazil vào phút cuối (Ảnh: Getty).

Tờ CNB Global cũng tiết lộ quy định của FIFA trong trường hợp đội tuyển Brazil phải loại Neymar dù đã đăng ký tên anh vào danh sách tham dự World Cup 2026.

"Theo quy định của FIFA về World Cup, bất kỳ đội nào cũng có thể thay thế cầu thủ bị chấn thương hoặc bị bệnh nặng trong vòng 24 giờ trước trận đấu đầu tiên của họ tại giải đấu.

Để đủ điều kiện được thay thế cầu thủ, các đội cần phải chứng minh chấn thương hoặc bệnh tật đó nghiêm trọng cũng như có sự chấp thuận từ bộ phận y tế của FIFA", tờ CBN Global tiết lộ.