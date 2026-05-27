Neymar lên tiếng về khả năng tham dự World Cup 2026

Neymar sẽ không tập trung cùng đội tuyển Brazil trong hôm nay (27/5) vì đang dính chấn thương bắp chân và phải nghỉ thi đấu trong 3 trận gần đây của Santos. Tuy nhiên, tiền đạo sinh năm 1992 vẫn tự tin vào khả năng tham dự World Cup 2026.

Chia sẻ sau trận gặp Deportivo Cuenca ở Copa Sudamericana, Neymar tự tin tuyên bố: “Mọi thứ vẫn ổn. Tôi không gặp vấn đề gì lớn”. Khi được hỏi lại chấn thương có ảnh hưởng tới khả năng tham dự World Cup 2026 hay không, Neymar nói: “Vấn đề gì chứ?”.

Mặc dù Neymar tỏ ra lạc quan nhưng đội ngũ y tế của đội tuyển Brazil vẫn tỏ ra thận trọng trong việc theo dõi tình trạng sức khỏe của cầu thủ này. Họ đã lập ra một chương trình điều trị cụ thể dành cho anh.

Theo tiết lộ của tờ ESPN Brazil, vết sưng ở bắp chân phải của Neymar không hề nhẹ và thời gian hồi phục có thể lâu hơn so với dự kiến ​​ban đầu của Santos. Do đó, “tiểu Pele” khó có thể kịp bình phục để thi đấu trong các trận giao hữu với Panama (ngày 31/5) và Ai Cập (ngày 5/6).

Brazil sẽ bắt đầu chiến dịch World Cup của mình bằng trận đấu với Morocco vào ngày 13/6. Neymar, người đang giữ kỷ lục ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của đội tuyển Brazil (79 bàn), đã không thi đấu cho đội tuyển quốc gia kể từ khi bị rách dây chằng chéo trước (ACL) vào tháng 10/2023.

Mới đây, Neymar đã được HLV Ancelotti điền tên vào danh sách 26 cầu thủ Brazil tham dự World Cup 2026. Đây là kỳ World Cup thứ 4 trong sự nghiệp của “tiểu Pele”. Trước đó, HLV Ancelotti đã loại Neymar khỏi tất cả các lần triệu tập kể từ khi ông tiếp quản “ghế nóng” đội tuyển Brazil. HLV người Italy nhấn mạnh chỉ chọn những cầu thủ có 100% thể lực sung mãn nhưng Neymar lại bất ngờ được lựa chọn tham dự World Cup 2026.

Trong khi đó, HLV Ancelotti đã không triệu tập nhiều tiền đạo hàng đầu như Rodrygo, Joao Pedro, Estevao, Savinho… Đội tuyển Brazil vẫn hướng tới chức vô địch World Cup đầu tiên kể từ năm 2002.