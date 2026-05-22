Neymar dính chấn thương ngay sau khi được triệu tập dự World Cup 2026

Ngay sau khi được điền tên vào đội hình Brazil tham dự World Cup 2026, tiền đạo Neymar đã gặp vấn đề ở bắp chân và chấn thương này khiến anh không có mặt trong trận đấu giữa Santos với San Lorenzo tối 21/5.

Tuy nhiên, bác sĩ của CLB Santos, Rodrigo Zogaib bày tỏ sự lạc quan khi nhận định chân sút 34 tuổi sẽ sớm bình phục. Ông khẳng định Neymar sẽ đủ sức khỏe để hội quân cùng đội tuyển quốc gia Brazil vào tuần tới để bắt đầu chuẩn bị cho World Cup.

“Neymar bị chấn thương nhẹ ở bắp chân, bị phù nề. Nhưng theo kế hoạch của chúng tôi, tiến triển của cậu ấy sẽ cho phép cậu ấy đủ thể lực để hội quân cùng đội tuyển quốc gia vào tuần tới", ông Zogaib cho biết.

Đáng chú ý việc HLV Carlo Ancelotti triệu tập Neymar tham dự World Cup 2026 đã gây nhiều tranh cãi khi cựu tiền đạo Barcelona và Paris Saint-Germain đang không có phong độ tốt kể từ khi anh bị rách dây chằng chéo trước vào năm 2023.

Trong khi đó nhiều ngôi sao như Joao Pedro, Richarlison, Joelinton và Rodrygo đều không được triệu tập vào đội tuyển Brazil.

Tuy nhiên, HLV Carlo Ancelotti cho rằng kinh nghiệm của Neymar sẽ vô cùng có lợi cho toàn đội: “Chúng tôi đã đánh giá Neymar suốt mùa giải. Cậu ấy đã thực sự tiến bộ trong thời gian gần đây, thể trạng cũng được cải thiện. Cậu ấy là một cầu thủ quan trọng và cậu ấy sẽ đóng vai trò quan trọng tại World Cup.

Neymar sẽ có những nhiệm vụ giống như 25 cầu thủ còn lại, cậu ấy có cơ hội ra sân hoặc không ra sân, ngồi trên băng ghế dự bị hoặc được tung vào sân từ băng ghế dự bị.

Nyemar có trách nhiệm như những người khác. Cậu ấy là một cầu thủ giàu kinh nghiệm. Ở một số vị trí, như thủ môn và tiền đạo, chúng tôi ưu tiên kinh nghiệm", HLV Ancelotti khẳng định.

Ở World Cup 2026, tuyển Brazil sẽ cạnh tranh với Scotland, Haiti và Morocco ở bảng C.