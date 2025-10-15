MBS Pilates định vị thương hiệu trên thị trường pilates Việt Nam

Ngày 7/9 và 21/9, MBS đã tổ chức thành công sự kiện MBS Pilates Fest 2025 tại TPHCM và thủ đô Hà Nội, quy tụ hàng trăm hội viên, huấn luyện viên và khách mời. Sự kiện trở thành dịp để MBS Pilates nhìn lại hành trình 5 năm và hướng tới một giai đoạn mới.

MBS đã tổ chức thành công sự kiện MBS Pilates Fest 2025 tại TPHCM và thủ đô Hà Nội (Ảnh: MBS Pilates).

Sự kiện gây ấn tượng với chuỗi hoạt động đầy màu sắc: màn đồng diễn toàn hệ thống thể hiện tinh thần kỷ luật và gắn kết; sân khấu Got Talent tôn vinh tài năng của hội viên và huấn luyện viên; lễ trao học bổng Next Core tiếp sức cho thế hệ huấn luyện viên chuyên nghiệp.

Nổi bật trong đó là lễ ra mắt thiết bị MBS AI Body Scanning, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ để chuẩn hóa vóc dáng và cá nhân hóa lộ trình tập luyện.

Hội viên trực tiếp trải nghiệm máy MBS AI Body Scanning, dấu ấn công nghệ của Fest 2025 (Ảnh: MBS Pilates).

Từ cột mốc này, MBS Pilates tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong ngành. Sau 5 năm phát triển, thương hiệu không chỉ chú trọng mở rộng quy mô, mà còn tập trung nâng cao tiêu chuẩn vận hành.

Theo đó, mỗi cơ sở đều tuân thủ quy trình chất lượng chuẩn hóa, đội ngũ huấn luyện viên được đào tạo định kỳ và hội viên luôn được đồng hành bởi các chương trình hỗ trợ duy trì thói quen tập luyện bền vững.

Với MBS, cộng đồng được xem là nền tảng cho sự phát triển lâu dài. Song song với sự kiện Fest, MBS sẽ duy trì các hoạt động thường niên, tổ chức những hội thảo chuyên sâu và mở rộng hợp tác quốc tế. Mục tiêu cuối cùng là đưa pilates trở thành một lựa chọn phong cách sống bền vững, gắn liền với sức khỏe thể chất, tinh thần và sự tự tin của mỗi người tập.

Fest 2025 cũng làm rõ định hướng phát triển của MBS trong giai đoạn mới, tập trung vào ba trọng tâm: con người, công nghệ và cộng đồng.

Với yếu tố con người, MBS tiếp tục coi huấn luyện viên là nòng cốt, mở rộng học bổng Next Core và phát triển Pilates Classical Lab như trung tâm học thuật, nhằm đảm bảo đội ngũ vừa giỏi chuyên môn vừa thấu hiểu giá trị nguyên bản của Pilates.

Về công nghệ, thiết bị MBS AI Body Scanning sẽ được nhân rộng trong hệ thống để chuẩn hóa quy trình đánh giá thể chất và hỗ trợ xây dựng giáo án cá nhân. Với cộng đồng, MBS hướng đến việc mở rộng các sự kiện và trải nghiệm, giúp mỗi hội viên tìm thấy sự kết nối và cảm hứng đồng hành lâu dài.

Lễ trao học bổng Next Core tại Fest 2025 khẳng định sự cam kết của MBS Pilates vào việc đầu tư vào đội ngũ nòng cốt (Ảnh: MBS Pilates).

Trong giai đoạn tiếp theo, MBS đặt mục tiêu phát triển toàn diện, cả về quy mô hệ thống lẫn chiều sâu dịch vụ. Thương hiệu sẽ tiếp tục cá nhân hóa lộ trình tập luyện, nâng cao trải nghiệm hội viên và kiến tạo một môi trường tập luyện ngày càng chuyên nghiệp hơn.

Cột mốc 5 năm này không chỉ mang ý nghĩa tổng kết, mà còn là khởi điểm cho một giai đoạn phát triển mới. Dựa trên nền tảng vững chắc về con người, công nghệ và cộng đồng, MBS Pilates kiên định với mục tiêu đưa pilates trở thành phong cách sống bền vững, đồng thời giữ vững vị thế hệ thống pilates quy mô toàn quốc tại Việt Nam