May đo theo công nghệ AI, trang phục dự Olympic của Thái Lan gây tranh cãi

Trang phục này dự kiến sẽ được các VĐV Thái Lan mặc để trình diện trước toàn thế giới trong lễ khai mạc Olympic Paris 2024, diễn ra ít ngày tới đây. Tuy nhiên, sự cố không như ý xảy ra khi những trang phục này không vừa vặn, bị VĐV của xứ sở Chùa Vàng than phiền.

Ủy ban Olympic quốc gia Thái Lan công khai xin lỗi về sự cố liên quan đến trang phục của VĐV Thái Lan tại Olympic (Ảnh: Siam Sport).

Nguyên nhân của sự việc xuất phát từ chỗ Ủy ban Olympic quốc gia Thái Lan thông qua một nhà tài trợ, khi may đo trang phục cho các VĐV, không trực tiếp đến lấy số đo của từng người, mà mô phỏng thông qua công nghệ AI.

Việc quá phụ thuộc vào công nghệ này khiến cho các bộ trang phục khi đến tay các VĐV hầu hết không như ý.

Hiện tại, Ủy ban Olympic quốc gia Thái Lan đã lên tiếng nhận trách nhiệm về sự việc, đồng thời đang khẩn trương khắc phục sự cố.

Vấn đề là hầu hết các VĐV Thái Lan đều đã "nhập" làng VĐV Olympic tại Pháp, nên việc sửa chữa các bộ lễ phục này càng khó khăn và tốn kém.

Tổng thư ký (TTK) Ủy ban Olympic quốc gia Thái Lan Wichian Thephasadin lên tiếng: "Chúng tôi lựa chọn các nhà thiết kế, thợ may. Do việc cắt may thực hiện vội vàng, nên đã xuất hiện sự cố, có sai sót về thiết kế".

"Chúng tôi đang khẩn trương khắc phục. Ban đầu chúng tôi chọn các mẫu thiết kế của AI vì công nghệ này cho ra những mẫu thiết kế bắt mắt", ông Wichian Thephasadin nói thêm.

Tại Olympic Paris 2024, Thái Lan kỳ vọng giành huy chương vàng (HCV) ở các môn quyền anh, cử tạ và taekwondo. Đặc biệt, trong môn quyền anh, các võ sĩ Thái Lan cực mạnh ở các hạng cân nhẹ.