Madam Pang có động thái làm nức lòng CĐV Thái Lan trước trận chung kết

Theo tờ Siam Sport, Madam Pang đã phối hợp với ông Tanukiart Chanchum, Giám đốc Quỹ Phát triển Thể thao Quốc gia (NSDF) và ông Surasak Panjaroenworakul, Bộ trưởng Bộ Du lịch Thể thao để đạt được thỏa thuận với ban lãnh đạo Tập đoàn True về việc phát sóng miễn phí hai trận chung kết ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan trên truyền hình.

Đây là tin vui lớn với người hâm mộ bóng đá Thái Lan khi trước đó các trận đấu tại ASEAN Cup 2026 không phát sóng miễn phí, thay vào đó người hâm mộ phải trả tiền nếu muốn xem các trận đấu.

Hai lượt trận chung kết ASEAN Cup 2026 sẽ được phát miễn phí nhờ sự can thiệp của Madam Pang (Ảnh: Mạnh Quân).

Rất nhiều CĐV Thái Lan đã cảm thấy ganh tỵ khi người hâm mộ tuyển Việt Nam và một số nước ở Đông Nam Á được xem miễn phí các trận đấu ở ASEAN Cup qua truyền hình, trong khi người hâm mộ xứ sở chùa Vàng phải trả tiền mới được xem.

"Người hâm mộ bóng đá Thái Lan đang dần mất đi niềm tin. Thứ nhất các cầu thủ Thái Lan trình diễn nhàm chán. Thứ hai các trận đấu không được phát sóng trực tiếp miễn phí trên truyền hình và mọi người phải trả tiền để xem.

Số lượng cầu thủ trẻ muốn xem và cải thiện bản thân, hoặc công chúng nói chung muốn xem và ủng hộ bóng đá Thái Lan cũng đang giảm dần", một CĐV Thái Lan than thở trước trận chung kết.

Tuy nhiên đến tối 20/8, Madam Pang đã lắng nghe tâm tư của người hâm mộ bóng đá Thái Lan và mạnh tay can thiệp để khích lệ tinh thần của những người yêu mến bóng đá nước nhà.

Trận chung kết lượt đi giữa tuyển Thái Lan và Việt Nam sẽ diễn ra trên sân Rajamangala vào lúc 20h ngày 22/8. Sau đó 4 ngày, trận chung kết lượt về sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình.

Đây là lần thứ 3 liên tiếp tuyển Thái Lan và Việt Nam gặp nhau ở trận chung kết ASEAN Cup (năm 2022, 2024 và 2026). Cả hai đều cùng có một lần giành chức vô địch (Thái Lan giành chức vô địch năm 2022 còn Việt Nam lên ngôi vào năm 2024) và đặt nhiều quyết tâm ở lần thứ 3 này để khẳng định vị thế số một ở Đông Nam Á.