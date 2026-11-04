Sau gần 7 tháng cải tạo và nâng cấp với tổng kinh phí gần 320 tỷ đồng, sân vận động Thống Nhất (phường Diên Hồng, TPHCM) đã hoàn toàn "thay da đổi thịt", sẵn sàng trở thành tâm điểm cho các sự kiện thể thao lớn sắp tới.

Sân vận động Thống Nhất, với lịch sử lâu đời từng mang tên Renault, sau đó là Cộng Hòa, chính thức được đổi tên thành Thống Nhất vào năm 1975. Công trình này đã chứng kiến nhiều dấu mốc quan trọng của thể thao Việt Nam, từng có sức chứa lên đến 18.000 chỗ ngồi và là nơi tổ chức nhiều sự kiện thể thao lớn, bao gồm các trận đấu đáng nhớ của đội tuyển bóng đá quốc gia.

Tuy nhiên, kể từ khi sân Mỹ Đình đi vào hoạt động năm 2003, sân Thống Nhất dần ít được sử dụng cho các trận đấu quốc tế và đối mặt với tình trạng xuống cấp sau nhiều năm khai thác.

Dự án cải tạo, nâng cấp sân Thống Nhất được khởi công từ tháng 3, với tổng mức đầu tư gần 320 tỷ đồng. Mục tiêu chính là chỉnh trang đồng bộ công trình, chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Mặt sân cỏ đã được cải tạo toàn diện, không chỉ phục vụ các nội dung điền kinh tại đại hội mà còn duy trì điều kiện tốt nhất cho các trận đấu bóng đá.

Theo ghi nhận, các công nhân đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng như kẻ vạch trên mặt sân cỏ, chuẩn bị cho việc đưa sân vận động vào hoạt động.

Khu vực đường chạy điền kinh cũng được cải tạo, nâng cấp với diện mạo khang trang, hiện đại hơn, đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức các nội dung thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Đường chạy điền kinh nổi bật với hệ thống mặt sân mới, hứa hẹn mang lại điều kiện tập luyện và thi đấu tốt nhất cho các vận động viên.

Các khán đài A, C và D đã cơ bản hoàn thành nhiều hạng mục sửa chữa, chỉnh trang, mang đến không gian thoải mái và hiện đại hơn cho khán giả.

Khu vực ghế VIP cũng được nâng cấp đáng kể, cải thiện không gian đón tiếp và phục vụ đại biểu, khách mời trong các sự kiện thể thao quan trọng.

Khán đài B là một trong những khu vực được tập trung cải tạo mạnh mẽ với nhiều hạng mục bên dưới như phòng VIP, phòng vận động viên và phòng kiểm tra doping, nhằm đáp ứng yêu cầu tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp.

Tổng cộng 4.268 ghế ngồi tại khán đài B đã được thay mới, góp phần nâng cao trải nghiệm cho khán giả tại sân vận động gần 100 năm tuổi này. Khu vực khán đài B dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng vào đầu năm 2027.

Không chỉ tập trung vào các hạng mục bên trong, dự án còn chỉnh trang cổng chính, tường rào và lối đi nội bộ, đồng thời làm mới biểu tượng bên ngoài sân vận động Thống Nhất, tạo nên một diện mạo đồng bộ và hiện đại.

Được khởi công xây dựng năm 1929 và khánh thành năm 1931, sân vận động Thống Nhất là một trong những công trình thể thao lâu đời nhất Việt Nam. Trải qua gần một thế kỷ, nơi đây vẫn giữ vị trí đặc biệt trong đời sống thể thao TPHCM.

Với khoản đầu tư gần 320 tỷ đồng, sân vận động Thống Nhất được kỳ vọng sẽ tiếp tục là địa điểm lý tưởng để tổ chức các giải đấu, hoạt động đào tạo vận động viên và các sự kiện thể thao quan trọng của TPHCM, phát huy tối đa giá trị của công trình thể thao giàu truyền thống này.

Vị trí sân vận động Thống Nhất (phường Diên Hồng, TPHCM) (Ảnh: Google Maps).