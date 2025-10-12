Lý Văn Huỳnh thắng ấn tượng, sẵn sàng tranh đai vô địch 77kg

Lion Championship 27 - sự kiện của giải đấu MMA lớn nhất Việt Nam đã diễn ra tối ngày 11/10 tại Nhà thi đấu Tây Hồ (Hà Nội) với những diễn biến đầy bất ngờ. Trong trận đấu chính, hai ứng viên Lý Văn Huỳnh và Đỗ Thành Chương đối mặt để tìm ra người tranh chiếc đai vô địch hạng 77kg đang để trống ngôichủ.

Lý Văn Huỳnh (đỏ) xuất sắc đánh bại Đỗ Thành Chương (Ảnh: Yến Chi).

Trong hiệp đầu tiên, Thành Chương thực sự khiến Văn Huỳnh gặp khó khi không thể phát huy được cái chân trái sở trường. Những pha bật vào tung đấm chớp nhoáng của Lý Huỳnh vấp phải sự chống trả mạnh mẽ bởi loạt đòn chân - tay và áp sát đánh gối hiệu quả của đối thủ.

Bất ngờ đến ngay đầu hiệp 2, cú đá trái của Văn Huỳnh xuất hiện khiến Thành Chương có phần đau đớn. Quyết định lao vào nóng vội của Thành Chương khiến anh dính trọn cú đấm trái của đối thủ. Lý Huỳnh không bỏ lỡ cơ hội, kết thúc trận đấu bằng loạt đòn giã gạo (ground-and-pound) buộc trọng tài phải can thiệp.

Với chiến thắng knock-out này, Lý Văn Huỳnh lần thứ ba giành cơ hội tranh đai vô địch hạng 77kg. Đối thủ của anh sẽ là nhà vô địch hạng 70kg Jovidon Khojaev - người vừa tuyên bố lên hạng để theo đuổi danh hiệu thứ hai tại Lion Championship.

Trong trận thứ chính thể thức MMA Striking, nhà vô địch WBC Muay Thái quốc tế - võ sĩ ONE Championship Trần Quốc Tuấn gặp thử thách khó khi đụng độ nhà vô địch sàn Omnoi từ Thái Lan - Vorapon Jayamram.

Khả năng đánh chặn, kết hợp tổ hợp đấm thẳng cùng những đòn chân đa dạng khiến Vorapon dễ dàng kiểm soát thế trận. Các tình huống áp sát cũng chứng kiến đại diện Thái Lan chiếm ưu thế, qua đó giành chiến thắng tính điểm sau 3 hiệp đấu.

Hai cú knock-out đáng chú ý nhất của đêm thi đấu thuộc về những tài năng trẻ của giải đấu tại hạng 56kg. Trong thể thức MMA Pro, Đinh Văn Khuyến chỉ mất 16 giây để hạ gục Bùi Đình Khải, đưa bản thân trở thành một trong các võ sĩ có chiến thắng knock-out nhanh nhất giải đấu. Cú đấm tay sau của Văn Khuyến một lần nữa chứng minh anh là mối đe dọa thực sự với các võ sĩ cùng hạng cân.

Nhiều trận đấu diễn ra hấp dẫn và quyết liệt (Ảnh: Yến Chi).

Trong trận mở màn thể thức MMA Striking, HCV Tán thủ Thế giới Trần Huy Hải thể hiện bản lĩnh khi xử lý những pha vào đòn hung hãn của đối thủ Võ Tiến Đạt. Từ một pha lao vào bất cẩn của đối thủ, Huy Hải dùng cú đấm tay phải đánh gục đối thủ nằm thẳng xuống sàn đấu.

Dù cố gắng đứng dậy sau đó, Tiến Đạt không còn tỉnh táo để hồi đáp tín hiệu từ trọng tài, khiến anh phải nhận trận thua knockout đầu tiên ở Lion Championship.

Giải đấu còn chứng kiến hàng loạt cuộc đối đầu hấp dẫn. Trận chung kết thể thức MMA Striking hạng 65kg gọi tên Nguyễn Văn Lâm sau màn thể hiện thuyết phục, áp đảo tài năng trẻ Lưu Huy Đức sau ba hiệp đấu. Văn Lâm sẽ tiến thẳng vào thể thức MMA Pro với một vị trí trong Top 10 hạng 65kg.

Các trận đấu của Phan Trọng Hiếu (thắng Trần Vĩ Quang), Kpa Thuân (thắng Nguyễn Tấn An), Trần Lê Phi Khanh (thắng Võ Vũ Lê), Phạm Văn Hào (thắng Trần Văn Trọng) cũng mang đến cho khán giả những cảm xúc từ hồi hộp, bất ngờ đến vỡ òa trong từng pha ra đòn.