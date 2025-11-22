Liên hoan võ thuật quốc tế TPHCM 2025

Liên hoan khai mạc tối qua (21/11). Liên hoan được tổ chức nhằm tôn vinh tinh thần thượng võ Việt Nam, quảng bá hình ảnh đất nước yêu chuộng hòa bình, nghĩa tình và hội nhập.

Liên hoan khai mạc tối 21/11 (Ảnh: Nhật Tân).

Ngoài ra, Liên hoan võ thuật quốc tế TPHCM cũng giúp mở rộng giao lưu quốc tế, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thể thao, văn hóa và du lịch giữa Việt Nam và bạn bè thế giới.

Tại liên hoan, các môn võ là thế mạnh của Việt Nam như Vovinam, taekwondo, karate, Muay sẽ được biểu diễn cho người hâm mộ và du khách.

Chưa hết, những nội dung rất mới trong võ thuật như võ nhạc, thư pháp võ thuật cũng được thể hiện trước công chúng. Riêng ở nội dung võ nhạc taekwondo, nhà vô địch quyền thế giới Châu Tuyết Vân biểu diễn trên nền nhạc sôi động, thu hút người xem.

Liên hoan võ thuật quốc tế TPHCM năm nay có sự tham dự của 10 đoàn võ thuật quốc tế và 15 đoàn võ thuật trong nước. Người hâm mộ thể thao và du khách đến với TPHCM trong những ngày này có cơ hội chiêm ngưỡng liên hoan, được tổ chức ở khu trung tâm thành phố.