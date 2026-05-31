Lịch sử World Cup 1978: Người hùng Mario Kempes của Argentina

Kỳ World Cup 1978 được tổ chức ở Argentina mang nhiều ý nghĩa với quốc gia Nam Mỹ này, khi bóng đá được coi là niềm hy vọng để xoa dịu những bất ổn chính trị.

Mario Kempes lập cú đúp giúp Argentina thắng Hà Lan 3-1 ở trận chung kết World Cup 1978 (Ảnh: Guardian).

Đúng như "tính toán", Argentina đã làm nên điều kỳ diệu khi vượt qua hàng loạt tên tuổi lớn ở thời điểm ấy như Brazil, Hà Lan để lên ngôi vô địch. Trong đó, ngôi sao Mario Kempes được nhắc tới như cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Màn trình diễn tuyệt vời của ông (Vua phá lưới với 6 bàn) đã giúp Argentina lần đầu lên đỉnh ở World Cup 1978.

Thế nhưng, đằng sau "điểm sáng" ấy, chức vô địch của Argentina vẫn khiến nhiều người đặt nghi vấn. Phải chăng, Chính phủ Argentina đã tác động để đội nhà lên ngôi vô địch World Cup trên sân nhà?

Trận đấu giữa Peru và Argentina ở vòng bảng thứ 2 được xem là một trong những trận đấu bí ẩn nhất lịch sử bóng đá. Khi ấy, Argentina nằm chung bảng với Brazil, Ba Lan và Peru. Ở vòng đấu thứ nhất, Brazil đã hạ gục Peru 3-0, còn Argentina đánh bại Ba Lan với tỷ số 2-0. Tới vòng thứ 2, Argentina và Brazil đã hòa nhau 0-0.

Trong trận đấu sớm ở lượt thứ 3, Brazil đã hạ gục Ba Lan với tỷ số 3-1. Điều đó có nghĩa rằng, Argentina phải thắng Peru với cách biệt 4 bàn mới có thể lọt vào trận chung kết. Cuối cùng, Argentina đã thắng đậm Peru với tỷ số 6-0.

Điều đáng nói, ở thời điểm ấy, dư luận đã đặt vấn đề về trận đấu này. Báo giới quốc tế tiết lộ Argentina đã cung cấp 35.000 tấn hạt ngũ cốc cho Peru (khi ấy Peru đối diện với khủng hoảng lương thực) để đổi lấy chiến thắng đậm. Tới nay, nghi án này vẫn nằm trong vùng bí ẩn.

Argentina vô địch World Cup 1978 trên sân nhà (Ảnh: Guardian).

Ở trận chung kết, Argentina đã sử dụng mọi tiểu xảo để ngăn cản sức mạnh của Hà Lan (thiếu vắng Johan Cruyff ở giải đấu này). Mario Kempes mở tỷ số ở phút 38 cho Argentina và đến phút 82, Nanninga gỡ hòa 1-1 cho Hà Lan.

Thần may mắn cũng đứng về phía đội tuyển xứ Tango khi Rob Rensenbrink sút trúng cột dọc ở thời điểm trận đấu chỉ còn 2 phút. Argentina giành chiến thắng 3-1 trong thời gian thi đấu hiệp phụ và giành chức vô địch, nhờ các bàn thắng của Kempes (105') và Bertoni (115').