Lịch sử World Cup 1970: Đội hình vĩ đại đưa Brazil lên ngôi

Gerson, Jairzinho, Tostao, Pele, Rivelino, Carlos Alberto, chỉ cần nhắc tới những cái tên ấy, người ta đã thấy sự vĩ đại. Brazil ở World Cup 1970 tại Mexico là tập hợp của 11 vị tinh tú. Họ đã tạo nên sức mạnh không thể cản nổi.

Đội tuyển Brazil vô địch World Cup 1970 bằng phong độ thuyết phục (Ảnh: Guardian).

Thậm chí, nhiều người cho rằng Brazil của ngày ấy có thể chiến thắng mà chẳng cần bất kỳ đấu pháp nào, chỉ cần để họ tự sắp xếp đội hình ra sân cũng có thể chiến thắng. Quả thực, ở giải đấu này, HLV Mario Zagallo đã khiến nhiều người ngỡ ngàng khi tung ra sân đội hình gồm… 5 tiền đạo (Gerson, Jairzinho, Tostao, Pele, Rivelino).

Chặng đường của Brazil ở World Cup 1970 đánh dấu bằng thành tích toàn thắng. Họ thắng cả 3 trận vòng bảng (Romania, Anh, Tiệp Khắc), hạ Peru ở vòng tứ kết, đánh bại Uruguay ở bán kết, trước khi hạ gục nốt Italy ở trận chung kết với tỷ số 4-1.

Thực tế, đội hình Italy ở World Cup 1970 cũng tập hợp những ngôi sao lừng danh. Đó cũng là kỷ nguyên hoàng kim của lối chơi Catenaccio huyền thoại. Cũng như Brazil, Italy với những Facchetti, Burgnich, Mazzolla, Boninsegna, Dino Zoff, Riva đã có thành tích toàn thắng trước chung kết.

Trận đấu giữa Brazil và Italy được xem là trận chiến định đoạt xem đội tuyển nào sẽ giữ vĩnh viễn cúp Nữ thần vàng (dành cho đội 3 lần vô địch World Cup). Cuối cùng, Brazil đã không cho Italy cơ hội này.

"Vua bóng đá" Pele có lần thứ ba bước lên đỉnh cao nhất ở một kỳ World Cup (Ảnh: Guardian).

Kỳ World Cup 1970 cũng chứng kiến rất nhiều "lần đầu tiên". Đây là giải đấu đầu tiên World Cup bắt đầu áp dụng thẻ phạt. Bên cạnh đó, mỗi đội cũng được thay 2 người/trận.

Cũng ở giải đấu này, Morocco đã trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên giành vé tham dự World Cup. World Cup 1970 cũng chứng kiến bước ngoặt trong công nghệ truyền hình khi những khán giả trên thế giới đã được theo dõi giải đấu trên màn hình màu.

Nhìn chung, tới nay, giải đấu World Cup 1970 vẫn được đánh giá là kỳ World Cup đáng xem nhất trong lịch sử. Trong đó, hai trận đấu giữa Brazil - Italy hay Italy - Tây Đức được chọn là hai trong số những trận đấu hay nhất lịch sử World Cup. Tiền đạo Gerd Muller (Tây Đức) là Vua phá lưới giải đấu với 10 bàn thắng.