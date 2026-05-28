Lịch sử World Cup 1958: Pele đưa Brazil bước lên đỉnh cao thế giới

Với sơ đồ chiến thuật mới lạ cùng sự hiện diện của hai tài năng tấn công siêu đẳng Pele và Garrincha, Brazil đánh bại chủ nhà Thụy Điển với tỉ số 5-2 trong trận chung kết World Cup 1958 được tổ chức trên sân Rasunda. Qua đó, Selecao trở thành đội tuyển đầu tiên vô địch thế giới tại một giải đấu được tổ chức ở châu lục khác.

Những người Brazil không phải là ngôi sao duy nhất trong mùa hè 1958 tại Thụy Điển. Tiền đạo Just Fontaine lập kỷ lục với 13 pha lập công chỉ trong 6 trận, đưa đội tuyển Pháp đến vị trí thứ ba tại World Cup 1958. Càng đáng nể hơn vì Fontaine chỉ được lựa chọn vào đội hình chính của Les Bleus sau khi chân sút chủ lực Rene Bliard dính chấn thương.

Pele đưa Brazil lên ngôi vô địch World Cup 1958 (Ảnh: Guardian).

Dưới sự dẫn dắt của HLV Vincente Feola, đội tuyển Brazil chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho World Cup 1958 với mục tiêu chinh phục thế giới. Sau 3 tháng miệt mài tập luyện, Selecao thực hiện một chuyến du đấu tại châu Âu và đến Thụy Điển với một đội ngũ bao gồm cả bác sĩ tâm lý. Ra sân với hệ thống chiến thuật sáng tạo 4-2-4 tuy nhiên HLV Feola không sử dụng bộ đôi Pele - Garrincha cho tới trận đấu cuối cùng của vòng bảng với Liên Xô.

Pele được bố trí đá cặp với Vava trên hàng tiền đạo trong khi Garrincha được sử dụng bên hành lang cánh phải. Bộ đôi này nhanh chóng chứng tỏ tài năng và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ giúp Brazil đánh bại Liên Xô với tỉ số 3-0, qua đó độc chiếm ngôi nhất bảng. Selecao bắt đầu tăng tốc và Pele có bàn thắng đầu tiên tại World Cup ở vòng tứ kết với Xứ Wales.

Chủ nhà Thụy Điển giành vé tham dự chung kết nhờ quyết định cho phép những cầu thủ chuyên nghiệp khoác áo đội tuyển. Những cái tên đáng chú ý nhất là Gunnar Gren và Nils Liedholm, bộ đôi đang chơi bóng tại Italy và là nhân tố chủ chốt giúp Thụy Điển đăng quang tại Olympic 1948.

Tuy nhiên, sự chuẩn bị của Thụy Điển cho giải vô địch thế giới không chu toàn như đối thủ Brazil. Điển hình như trường hợp Bengt Gustavsson, một cầu thủ đang chơi bóng tại Italy khác, được triệu tập chỉ 3 ngày trước lễ khai mạc.

Sau khi vượt qua Xứ Wales ở tứ kết nhờ bàn thắng duy nhất của "thần đồng" Pele, Brazil đụng độ Pháp, đội bóng sở hữu hàng công vô cùng lợi hại với bộ đôi Just Fontaine và Raymond Kopa ở vòng bán kết.

Just Fontaine lập kỷ lục khi ghi đến 13 bàn thắng ở World Cup 1958 (Ảnh: Guardian).

Màn thư hùng này được xem là trận đấu hay nhất tại World Cup 1958 khi hai đội cống hiến cho khán giả bữa tiệc tấn công mãn nhãn. Pele tiếp tục tỏa sáng rực rỡ với một cú hat-trick trong hiệp 2, giúp Brazil nhấn chìm Pháp bằng chiến thắng 5-2 qua đó giành vé lọt vào chung kết.

Trước thềm trận chung kết, đội tuyển Brazil đã phải vội vàng mua những chiếc áo đấu màu xanh để sử dụng nhằm tránh trùng màu áo với đội chủ nhà Thụy Điển. Tuy nhiên, sự cố áo đấu hy hữu này cũng chẳng thể cản được sức mạnh khủng khiếp của những vũ công samba. Cú đúp của Pele và Vava cùng bàn thắng của Mario Zagallo giúp Brazil đè bẹp đội chủ nhà với tỉ số 5-2 để chính thức lên ngôi vô địch.

Tài năng của Pele một lần nữa khiến tất cả phải ngỡ ngàng, đặc biệt ở pha làm bàn thứ ba cho Brazil. Chàng trai mới 17 tuổi đến từ Brazil "làm xiếc" với trái bóng bằng pha tâng bóng qua đầu hậu vệ rồi tung cú volley đánh bại thủ thành Karl Svensson. Bàn thắng này, giải đấu này nôm na có thể xem như lời thông báo cho thế giới bóng đá về sự thăng hoa của "ông vua" tương lai Pele.