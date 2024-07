Kỷ lục thế giới đầu tiên được lập tại Olympic Paris 2024

Kỷ lục thế giới đầu tiên được xác lập tại Olympic Paris 2024 vào chiều 25/7 khi nội dung bắn cung chính thức khởi tranh một ngày trước khi diễn ra lễ khai mạc.

Nữ VĐV người Hàn Quốc, Lim Si Hyeon lập kỷ lục thế giới mới tại Olympic Paris 2024 (Ảnh: Getty).

Theo đó, nữ vận động viên (VĐV) của đội tuyển bắn cung Hàn Quốc, Lim Si Hyeon đã lập kỷ lục thế giới với 694 điểm sau 72 mũi tên. Nữ VĐV 21 tuổi gây ấn tượng khi có tới 48 lần ghi điểm 10 tuyệt đối và 21 lần bắn trúng hồng tâm, đạt số điểm 694 để dẫn đầu vòng loại nội dung cung một dây cá nhân nữ đầy thuyết phục.

Thành tích nói trên giúp Lim Si Hyeon vượt qua kỷ lục thế giới trước đó là 692 điểm do VĐV đồng hương Kang Chae Young lập tại Giải vô địch bắn cung thế giới năm 2019. Lim Si Hyeon cũng phá kỷ lục Olympic là 680 điểm do người đồng hương An San lập cách đây 3 năm tại Olympic Tokyo 2020.

Các VĐV Hàn Quốc phá kỷ lục Olympic môn bắn cung nội dung đồng đội với 2.046 điểm, hơn kỷ lục cũ 14 điểm (Ảnh: Getty).

Lim Si Hyeon cùng với hai đồng đội Nam Suhyeon, Jeon Hunyoung cũng lập kỷ lục mới ở nội dung bắn cung đồng đội tại Olympic Paris 2024 với 2.046 điểm, vượt qua kỷ lục cũng do đội tuyển bắn cung Hàn Quốc xác lập ở Olympic Tokyo 2020 là 2.032 điểm.

Đội tuyển bắn cung Hàn Quốc cũng dẫn đầu ở nội dung đồng đội, xếp trên đội tuyển Trung Quốc (1.996 điểm) và Mexico (1.986 điểm).

Ở nội dung đôi nam nữ, Lim Si Hyeon cùng với Kim Woojin cũng ghi được 1.380 điểm, phá kỷ lục Olympic do đôi Hàn Quốc lập tại Olympic Tokyo với 1.368 điểm.

Ánh Nguyệt xếp thứ 37/64 ở vòng loại nội dung cung một dây cá nhân nữ ở Olympic Paris 2024 (Ảnh: Getty).

Cũng tại vòng loại nội dung cung một dây cá nhân nữ, Đỗ Thị Ánh Nguyệt là người ''mở hàng'' cho Thể thao Việt Nam tại kỳ Olympic năm nay.

Ánh Nguyệt đạt thành tích tốt hơn kỳ Olympic Tokyo 2020 khi ghi được 648 điểm sau 72 mũi tên, qua đó xếp hạng 37/64 VĐV tham dự vòng loại. Ánh Nguyệt sẽ chạm trán đối thủ hạng 28, Mobina Fallah của Iran, ở vòng 1/32 diễn ra vào ngày 30/7 tới.

Sau đó ít giờ, VĐV Lê Quốc Phong giành được 652 điểm sau 72 mũi tên ở nội dung một dây cá nhân nam, xếp hạng 47/64 VĐV tham dự vòng loại. Tại vòng 1/32, Quốc Phong sẽ gặp cung thủ Dan Olaru của Moldova.