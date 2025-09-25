Khởi tranh lượt về giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2025

Không bất ngờ khi đội nữ TPHCM làm chủ cuộc chơi sau tiếng còi khai cuộc. Đội bóng của HLV Đoàn Thị Kim Chi cụ thể hóa ưu thế của mình bằng bàn mở tỷ số ngay phút thứ 7.

Lượt về giải bóng đá nữ VĐQG khai diễn chiều nay (Ảnh: VFF).

Trong pha bóng này, tiền đạo Hoài Lương nhận bóng từ đường chuyền bên cánh phải của đồng đội, cô bật cao đánh đầu, ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho đội nữ TPHCM.

Sang hiệp hai, nhà đương kim vô địch (ĐKVĐ) TPHCM tiếp tục làm chủ cuộc chơi. Phút 49, Thúy Hằng tạt bóng từ cánh trái, thủ môn của đội TPHCM 2 đẩy bóng bật xà dội ra. Ngay lập tức, K’Thủa có mặt kịp thời đệm bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội nữ TPHCM.

Đến phút 80, Thúy Hằng đá phạt góc, Diễm Huỳnh bất cẩn tự đá bóng phản lưới nhà, giúp đội nữ TPHCM có bàn thắng ấn định chiến thắng 3-0.

Chiến thắng này giúp cho đội nữ TPHCM tạm thời leo lên ngôi đầu bảng xếp hạng giải bóng đá VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2025 với 13 điểm, đẩy đội nữ Hà Nội (đang có 11 điểm) xuống vị trí nhì bảng. Tuy nhiên, đội nữ TPHCM đã chơi nhiều hơn đội nữ Hà Nội một trận.

Ngày mai (26/9), đội nữ Hà Nội sẽ có trận đấu thuộc vòng 6, gặp đội nữ Phong Phú Hà Nam. Trong khi đó, Than Khoáng Sản Việt Nam sẽ gặp đội nữ Thái Nguyên T&T.