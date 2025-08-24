Kết thúc vòng chung kết giải đấu võ nhạc Vovinam 2025

Giải đấu được tổ chức nhằm lan tỏa tinh thần Việt võ đạo Vovinam, tạo nên một sân chơi lành mạnh cho các em học sinh, cho thế hệ trẻ.

Giải đấu kết thúc chiều 24/8, tại TPHCM (Ảnh: Giang Lê).

Giải đấu cũng là một trong những sự kiện Văn hoá - Thể thao được tổ chức nhân kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước.

Các bài thi, các tiết mục dự thi giải đấu năm nay được đánh giá dựa trên các tiêu chí gồm kỹ thuật Vovinam, tính sáng tạo, tính nghệ thuật, khả năng phối hợp đồng đội, cũng như hiệu ứng sân khấu.

Sau 4 tháng tranh tài, có 4 đội trên 15 tuổi và 4 đội dưới 15 tuổi lọt vào VCK. Ngoài các phần thi đồng đội, còn có 3 cá nhân xuất sắc nhất, giành quyền vào VCK, gồm Nguyễn Ngọc Phong Thu, Nguyễn Huỳnh Thiên Phương và Nguyễn Hồ Hồng Dương.

Kết quả, ngôi vô địch cá nhân thuộc về Nguyễn Huỳnh Thiên Phương. Vô địch đồng đội dưới 15 tuổi thuộc về đội Trấn Giang Kids. Còn đội vô địch đồng đội trên 15 tuổi là Falcon.