Sinner thắng tốc hành, ghi danh bán kết Miami Open

Jannik Sinner tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt tại Miami Open, dễ dàng đánh bại niềm hy vọng chủ nhà Frances Tiafoe với tỷ số 6-2, 6-2 vào sáng 27/3 để giành vé vào bán kết giải Masters 1000. Chiến thắng thuyết phục này kéo dài chuỗi trận hoàn hảo của tay vợt người Ý trong tháng 3.

Ngay từ game mở màn trên sân Hard Rock Stadium, Sinner đã bẻ game giao bóng của Tiafoe, tạo tiền đề cho một trận đấu áp đảo kéo dài 71 phút. “Tôi cảm thấy việc khởi đầu trận đấu rất quan trọng. Khi bạn sớm có break, nó mang lại sự tự tin nhất định”, Sinner chia sẻ sau trận.

Sinner đang duy trì phong độ cao tại Miami Open (Ảnh: Getty).

Sinner chỉ để mất vỏn vẹn 9 điểm trong các game giao bóng của mình, đạt chỉ số Đánh giá hiệu suất ấn tượng 9,65 theo TDI Insights, vượt xa mức trung bình 7,29 của ATP Tour. Màn trình diễn đỉnh cao của anh thậm chí khiến khán đài sôi động của đội chủ nhà phải lặng đi.

Tay vợt số 2 thế giới đang hướng tới mục tiêu trở thành tay vợt nam đầu tiên hoàn tất “Sunshine Double” (vô địch cả Indian Wells và Miami Open) kể từ Roger Federer năm 2017. Tại bán kết, anh sẽ đối đầu với hạt giống số 3 Alexander Zverev. Đây là lần thứ tư Sinner lọt vào bán kết Miami trong năm lần tham dự.

“Việc luôn khát khao chiến thắng là điều rất tự nhiên. Về mặt tinh thần, bạn cần giữ bình tĩnh và thư giãn cả ngoài sân, bởi tôi đã thi đấu rất nhiều trong ba đến bốn tuần qua. Tôi sẽ tiếp tục tiến lên”, Sinner nói sau chiến thắng thứ 10 liên tiếp.

Trong lần đầu đối đầu Tiafoe kể từ chung kết Cincinnati Open 2024, Sinner nhanh chóng áp đặt thế trận với những cú đánh chính xác, giành set đầu một cách dễ dàng. Dù Tiafoe nhận được sự cổ vũ lớn và cứu được break-point ở game đầu set hai, Sinner không để điều đó kéo dài. Anh tiếp tục duy trì sức mạnh từ cuối sân, tận dụng thành công break-point thứ ba ở game trả giao bóng tiếp theo. Với phong độ giao bóng ổn định, Sinner chỉ để thua thêm một game trước khi khép lại trận đấu.