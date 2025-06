Huyền thoại Manchester Reds trải nghiệm công nghệ phục hồi chấn thương tại Bệnh viện Tâm Anh

Chiều 25/6, vừa đáp sân bay Tân Sơn Nhất để tham dự Lễ hội Bóng đá Việt Nam - Vương quốc Anh, các cầu thủ Manchester Reds như Teddy Sheringham, Wes Brown, Dion Dublin… và 10 cầu thủ trẻ từ các câu lạc bộ của Vương Quốc Anh đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Tâm Anh TPHCM. Đây là dịp tham quan đặc biệt, đoàn trải nghiệm các dịch vụ khám chữa bệnh và giao lưu với người hâm mộ thể thao, truyền cảm hứng cho các bệnh nhân điều trị tại đây.

Nhiều người hâm mộ, bác sĩ và bệnh nhân của BVĐK Tâm Anh TPHCM đã có màn chào đón nồng nhiệt các cầu thủ (Ảnh: BVĐK Tâm Anh).

Ngay sau đó, các cầu thủ đã có chuyến tham quan bệnh viện và tham gia hoạt động giao lưu, trải nghiệm tại Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh, Trung tâm Y học thể thao và Phục hồi chức năng, khu nội trú khoa Nhi.

Huyền thoại Teddy Sheringham trực tiếp trải nghiệm hệ thống tập phục hồi không trọng lực R-force tại Trung tâm Y học thể thao và Phục hồi chức năng, BVĐK Tâm Anh TPHCM trước khi cùng đồng đội bay ra Đà Nẵng tham gia trận cầu giao hữu tại sân vận động Hòa Xuân vào chiều 27/6.

Thiết bị này đặc biệt hiệu quả trong giai đoạn phục hồi sau chấn thương, cho phép các vận động viên bắt đầu tập luyện sớm, rút ngắn thời gian nghỉ thi đấu mà vẫn an toàn và kiểm soát được lực tác động lên cơ - xương - khớp.

“Tôi rất ấn tượng với bệnh viện tại Việt Nam đã đầu tư những máy móc hiện đại, hỗ trợ cả cầu thủ chuyên nghiệp như tôi”, huyền thoại Teddy Sheringham chia sẻ.

Huyền thoại Teddy Sheringham trải nghiệm hệ thống tập phục hồi không trọng lực R-force (Ảnh: BVĐK Tâm Anh).

Theo huyền thoại Teddy Sheringham, nếu không may bị chấn thương, cầu thủ cần quay trở lại thi đấu một cách nhanh nhất mà vẫn đảm bảo sức khỏe an toàn. Để làm được điều đó thì phải có một quy trình can thiệp, phục hồi hiệu quả cao, nhờ vào máy móc hiện đại như máy R-force.

Cựu hậu vệ danh tiếng Wes Brown cũng kiểm tra đầu gối và rất ngạc nhiên khi bệnh viện đã áp dụng trí tuệ nhân tạo vào chẩn đoán, điều trị chấn thương.

Danh thủ Dion Dublin bất ngờ trước các dàn thiết bị, máy móc hiện đại bậc nhất thế giới, bày tỏ niềm tin rằng những thiết bị này sẽ giúp chẩn đoán tỉ mỉ tình trạng chấn thương, sức khỏe tổng thể một cách nhanh chóng, chính xác và đầy đủ, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị, đẩy nhanh tốc độ phục hồi.

Trung tâm Y học thể thao và Phục hồi chức năng BVĐK Tâm Anh TPHCM cũng tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe chuyên biệt cho cầu thủ như: kiểm tra (test) dây chằng bằng robot lượng giá dây chằng Dyneelax đang được sử dụng tại các câu lạc bộ bóng đá hàng đầu thế giới như Juventus, Barcelona, Monaco; điều trị phục hồi, phá hủy mô xơ chai, giảm đau, viêm gân bằng máy xung kích Shockwave; điều trị cải thiện biên độ vận động khớp, tăng tuần hoàn máu, giảm đau sâu bằng máy sóng cao tần RF…

Các huyền thoại Manchester Reds còn tham quan hệ thống giảm áp cột sống BTL, ứng dụng công nghệ giải tỏa áp lực đĩa đệm, giảm chèn ép thần kinh; máy CPET (Cardiopulmonary Exercise Testing) chuyên đo kiểm tra gắng sức tim phổi toàn diện.

Tại Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh BVĐK Tâm Anh, TS.BS Hồ Hoàng Phương - Giám đốc Trung tâm - đã giới thiệu đến các huyền thoại “Man Đỏ” loạt thiết bị hiện đại hàng đầu, tiên phong thay đổi chuẩn mực chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam, như máy CT 100.000 lát cắt cho phép chụp toàn thân chỉ trong vài giây, ứng dụng AI, phát hiện tổn thương cực nhỏ và giảm trên 85-90% liều tia, an toàn ngay cả với trẻ em và vận động viên cần chụp nhiều lần…

Các cầu thủ tham quan Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh BVĐK Tâm Anh (Ảnh: BVĐK Tâm Anh).

Dịp này, các cầu thủ tham quan nhanh khu vực khoa Nhi hiện đại, với hơn 30 phòng lưu trú chuẩn khách sạn, hành lang rộng, thiết kế sinh động, các khu vực phòng thủ thuật, phòng cấp cứu, phòng siêu âm tại giường phục vụ khách hàng tại chỗ.

Huyền thoại Dion Dublin hạnh phúc vì được hàng chục fan (người hâm mộ) nhí chào đón bên hành lang BVĐK Tâm Anh TPHCM (Ảnh: BVĐK Tâm Anh).

Các huyền thoại "Man Đỏ" đến tham quan và giao lưu với fan hâm mộ phía Bắc tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội vào ngày 29/6 và tham gia trận đấu cùng các ngôi sao Việt Nam tại Hà Nội vào ngày 30/6.

Để đảm bảo an toàn y tế cho các cầu thủ và người hâm mộ, BVĐK Tâm Anh huy động đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng giàu kinh nghiệm, túc trực tại điểm thi đấu với đầy đủ túi sơ cứu, vật tư thiết yếu, cùng hệ thống xe cứu thương tại sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) trong ngày thi đấu 30/6.