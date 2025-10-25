Huyền thoại bóng đá Kaká và Luís Figo góp mặt tại FC Pro Festival 2025

Sự kiện diễn ra từ ngày 6/11 đến 9/11 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TPHCM.

Việt Nam lần đầu đăng cai sự kiện Esports toàn cầu của EA Sports FC Mobile

Hai huyền thoại bóng đá Kaká và Luís Figo sẽ góp mặt tại Việt Nam trong sự kiện FC Pro Festival 2025 (Ảnh: BTC).

Sau khi phát hành tại Việt Nam, EA Sports FC Mobile tiếp tục tạo dấu ấn khi lựa chọn TPHCM là điểm đến cho FC Pro Festival 2025 - một trong những giải đấu Esports quy mô bậc nhất thế giới của dòng game bóng đá di động.

Giải đấu quy tụ 20 tuyển thủ xuất sắc đại diện cho 12 quốc gia gồm Brazil, Trung Quốc, Ai Cập, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Serbia, Thái Lan, Mexico, Mỹ và Việt Nam. Các vận động viên sẽ tranh tài cho ngôi vô địch thế giới FC Mobile, với tổng giá trị giải thưởng 50.000 USD.

Theo ban tổ chức, các trận đấu trong khuôn khổ FC Pro Festival 2025 sẽ được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng của EA Sports FC Mobile Việt Nam, mang đến cho người hâm mộ cơ hội theo dõi và cổ vũ đại diện Việt Nam ngay tại sân chơi toàn cầu.

Giải đấu quy tụ các tuyển thủ xuất sắc đại diện cho 12 quốc gia (Ảnh: BTC).

Trận cầu huyền thoại giữa Kaká và Luís Figo

Điểm nhấn nổi bật nhất của sự kiện là Legend Match - trận cầu giao hữu giữa hai danh thủ từng giành Quả Bóng Vàng thế giới: Kaká (2007) và Luís Figo (2000). Đây được xem là khoảnh khắc đặc biệt khi hai tượng đài bóng đá cùng góp mặt trên sân khấu Esports Việt Nam, hứa hẹn mang lại cảm xúc khó quên cho người hâm mộ.

Bên cạnh trận đấu huyền thoại, người tham dự còn có thể trải nghiệm hàng loạt hoạt động tương tác như: Khu thử thách kỹ năng bóng đá và mini game độc quyền từ FC Mobile; Khu trưng bày Chiếc Đĩa Bạc Bundesliga, Cúp vô địch Serie A cùng nhiều biểu tượng danh giá của bóng đá thế giới; Nhận quà ingame và quà lưu niệm phiên bản giới hạn dành riêng cho khán giả tại sự kiện.

Lịch thi đấu và thời gian phát sóng FC Pro Festival 2025 (Ảnh: BTC).

Đại tiệc bóng đá - âm nhạc tại SECC

Không chỉ là một giải đấu, FC Pro Festival 2025 còn là đại tiệc bóng đá - âm nhạc với sân khấu được đầu tư công phu, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn bùng nổ và nhiều cảm xúc.

Đặc biệt, ca khúc chủ đề của “FC Pro Festival 2025” sẽ được trình diễn trực tiếp trong ngày chung kết ngày 9/11, ngay trước khoảnh khắc xướng tên nhà vô địch FC Mobile 2025, khép lại hành trình mùa giải đầy kịch tính và cảm hứng.

Với sự kết hợp giữa thể thao, Esports và âm nhạc, FC Pro Festival 2025 hứa hẹn trở thành điểm hẹn không nên bỏ lỡ của cộng đồng game thủ và người yêu bóng đá tại Việt Nam.