HLV Thomas Tuchel: "Bayern Munich cần may mắn để đánh bại Real Madrid"

Vào 02h00 ngày 1/5, Bayern Munich sẽ đối đầu Real Madrid ở bán kết lượt đi UEFA Champions League trên sân Allianz Arena (Đức). So sánh về thực lực hiện tại, Real Madrid được đánh giá cao hơn về phong độ cũng như chất lượng đội hình.

HLV Thomas Tuchel của Bayern Munich cũng đánh giá cao đối thủ: "Tất nhiên, Bayern Munich cần chiến thuật cụ thể, nhưng cũng cần một chút may mắn. Chúng tôi cần tìm ra sự cân bằng tốt và những khoảnh khắc với các giải pháp cụ thể.

HLV Thomas Tuchel đánh giá cao Real Madrid (Ảnh: Kicker).

Các cầu thủ cũng cần tự do để thực hiện tốt những tình huống đó. Nhưng rõ ràng chúng tôi cũng cần may mắn và phải tận dụng nếu may mắn đến ở cuộc đấu với Real Madrid".

Bayern Munich và Real Madrid gặp nhau đến 26 lần trong lịch sử Champions League. Ở 7 trận đấu gần đây nhất, Real Madrid thắng 6, hòa 1 và đó là lý do "Hùm xám" xứ Bavaria không được đánh giá cao khi so sánh với "Kền kền trắng" thời điểm này.

HLV Thomas Tuchel chia sẻ: "Đây chắc chắn là trận đấu rất lớn và tầm cỡ, thế giới bóng đá đều đang chờ đợi. Màn đối đầu xứng tầm bán kết Champions League mang đến cho người hâm mộ sự phấn khích. Bayern Munich muốn có mặt ở chung kết ngày 1/6 tại nước Anh và giành chiến thắng.

Chúng tôi cần bầu không khí tuyệt vời, cần người hâm mộ ủng hộ, ngay cả trong những lúc khó khăn. Đối đầu Real Madrid, bạn cũng phải đối mặt với hào quang, huyền thoại bao quanh họ. Do đó, chúng tôi cần sự cổ vũ của người hâm mộ để mang lại lợi thế".

Trước cuộc so tài vào đêm nay, Bayern Munich gặp vấn đề về lực lượng khi Kingsley Coman, Konrad Laimer, Matthijs de Ligt, Dayot Upamecano, Jamal Musiala và Leroy Sane chưa chắc ra sân do gặp vấn đề về sức khỏe.