Sau khi chia tay với HLV Park Hang Seo, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã tìm được người thay thế để dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Đó chính là ông Philippe Troussier (Pháp).

Theo đó, hợp đồng của VFF với HLV Philippe Troussier có thời hạn hơn 3 năm từ ngày 1/3/2023 đến 31/7/2026. Việc VFF ký hợp đồng dài hạn với chiến lược gia người Pháp là hướng tới mục tiêu tham dự World Cup 2026.

HLV Troussier nhận được khá nhiều sự kỳ vọng (Ảnh: AP).

HLV Troussier sẽ dẫn dắt cả đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Dự kiến ngày 26/2 ông Philippe Troussier có mặt tại Việt Nam để công bố hợp đồng với VFF.

Được biết, VFF và HLV Troussier đã chốt lại thành phần nhân sự ban huấn luyện cũng như kế hoạch tập trung của đội tuyển Việt Nam. Cụ thể, hai trợ lý chuyên môn người Việt Nam được HLV Troussier "chấm" là Nguyễn Việt Thắng và Mai Xuân Hợp.

Việt Thắng từng có thời gian làm việc cùng ông Troussier khi còn công tác tại PVF, Trong khi đó, cựu trung vệ Xuân Hợp là trợ lý của nhà cầm quân người Pháp ở đội U18, U19 Việt Nam.

Về mức lương, hai bên đều chưa tiết lộ. Theo một nguồn tin HLV Philippe Troussier có thể chỉ nhận mức lương 60.000 USD/tháng, tức là cao hơn không nhiều so với HLV Park Hang Seo. Đây thực sự là một con số bất ngờ bởi trước đó đã có tin đồn về việc ông Troussier sẽ hưởng lương tới 4 tỷ đồng/tháng.

Được biết, lý do khiến ông Troussier có thể chấp nhận một mức lương thấp hơn so với khi từng làm Giám đốc kỹ thuật ở PVF đến từ yếu tố tình cảm. Theo đó vị HLV này mong muốn có thêm đóng góp cho bóng đá Việt Nam, trong bối cảnh kế hoạch giữa ông và đội U19 Việt Nam bị dang dở do ảnh hưởng của dịch Covid-19 vài năm về trước.

HLV Philippe Troussier chính thức dẫn dắt đội tuyển Việt Nam (Ảnh: AFC).

Nhiệm vụ đầu tiên của HLV Philippe Troussier là tập trung đội tuyển quốc gia từ ngày 20/3 đến 27/3 trong giai đoạn FIFA Days. Sau đó là SEA Games 32, ông nhận nhiệm vụ giúp U23 Việt Nam bảo vệ thành công HCV. Trong năm 2023, bóng đá Việt Nam còn tham dự Asiad 19 vào tháng 9 và 2 trận đấu tại vòng loại World Cup 2026 diễn ra vào tháng 11. Riêng vòng chung kết Asian Cup được lùi sang tháng 1/2024.

HLV Philippe Troussier được mệnh danh là "Phù thủy trắng" khi ông từng dẫn dắt các đội tuyển Bờ Biển Ngà, Burkina Faso, Nigeria, Nam Phi, Nhật Bản, Qatar, Maro và hàng loạt các CLB trên khắp thế giới.

Ngoài việc hai lần dự World Cup, chiến lược gia người Pháp từng giúp đội tuyển Nhật Bản vô địch Asian Cup 2000 và cùng đội U20 Nhật Bản đoạt ngôi Á quân U20 World Cup 1999.

Năm 2018, ông Philippe Troussier sang Việt Nam làm việc theo lời mời của trung tâm PVF để đảm nhiệm vai trò Giám đốc kỹ thuật. Sau đó ông nhận lời dẫn dắt U19 Việt Nam với lứa cầu thủ như Hồ Khắc Lương, Lương Duy Cương, Vũ Tiến Long, Đinh Xuân Tiến…

U19 Việt Nam giành vé dự vòng chung kết U19 châu Á 2020. Tuy nhiên, giải đấu này đã không diễn ra do ảnh hưởng của dịch Covid-19. HLV Philippe Troussier chia tay U19 Việt Nam vào năm 2021 và rảnh việc từ đó tới nay.