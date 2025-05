HLV Kim Sang Sik triệu tập bổ sung Hai Long đối đầu Man Utd

"Nguyễn Hai Long có mặt trong đội hình Các ngôi sao Đông Nam Á cho cuộc đối đầu với Manchester United tại Malaysia", thông tin trên trang chủ Hà Nội FC vào tối 7/5.

Việc HLV Kim Sang Sik triệu tập bổ sung Hai Long có thể là do chiến lược gia người Hàn Quốc buộc phải gạch tên Quang Hải khỏi danh sách. Lý do bởi tiền vệ CLB Công an Hà Nội bận thi đấu nhiều mặt trận quan trọng ở cả giải quốc nội và khu vực trong thời gian tới.

HLV Polking từng cho biết ông không muốn để Quang Hải đi Malaysia đá trận giao hữu với Man Utd và sẽ nhờ CLB can thiệp.

Hai Long được HLV Kim Sang Sik triệu tập bổ sung (Ảnh: Tiến Tuấn).

Theo lịch thi đấu, ngoài V-League đang bước vào giai đoạn căng thẳng và CLB Công an Hà Nội phải đá 2 trận đấu bù vào ngày 29/5 và 3/6, họ còn tham dự 2 trận chung kết Cúp CLB Đông Nam Á 2024-2025.

Như vậy, nếu Quang Hải không tham dự trận gặp Man Utd, đội tuyển Việt Nam vẫn đóng góp 3 cái tên là Duy Mạnh, Hoàng Đức và Hai Long.

Nói về trận đấu sắp tới, HLV Kim Sang Sik chia sẻ: "Được dẫn dắt những cầu thủ xuất sắc nhất từ khắp các quốc gia ASEAN trong một trận đấu có tầm quan trọng như vậy là một vinh dự lớn.

Chúng tôi không chỉ đại diện cho các quốc gia của mình mà đang cho thế giới thấy niềm tự hào, tinh thần và sức mạnh của khu vực mình".

Liên quan tới sự chuẩn bị của đội Các ngôi sao Đông Nam Á, HLV Kim Sang Sik đang gặp nhiều khó khăn về mặt lực lượng khi có khá nhiều cầu thủ xin rút dù đã có tên trong danh sách triệu tập, trong đó có thể kể tới các cầu thủ của Thái Lan (Nicholas Mickelson), Indonesia (Ferarri) và Malaysia (Dominic Tan và Aguero).

Mới đây, HLV Kim Sang Sik cũng buộc phải gọi Khoulibali Abdel thay vị trí của tiền đạo Nieto (Campuchia) vì cầu thủ này không đủ điều kiện thi đấu.

Trận đấu giữa đội Các ngôi sao Đông Nam Á gặp Man Utd diễn ra vào ngày 28/5 trên sân Bukit Jalil tại Kuala Lumpur, Malaysia. Phía Man Utd cam kết sử dụng đội hình mạnh nhất cho trận đấu này.