Đội tuyển Việt Nam lập hàng loạt kỷ lục ấn tượng khi vô địch ASEAN Cup 2026

Hoà Thái Lan 2-2 ở Mỹ Đình, tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026

Trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam đã hòa kịch tính với tỷ số 2-2 trước Thái Lan. Với kết quả này, đoàn quân HLV Kim Sang Sik đã trở thành nhà vô địch giải đấu khi thắng với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận.

Đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup. Trước đó, chúng ta từng lên ngôi ở giải đấu năm 2024 khi thắng Thái Lan với tổng tỷ số 5-3 sau hai lượt trận.

HLV Kim Sang Sik cũng đi vào lịch sử khi trở thành chiến lược gia giành nhiều chức vô địch ASEAN Cup nhất cùng đội tuyển Việt Nam (2 lần). Các HLV Park Hang Seo và Henrique Calisto đều mới có 1 lần vô địch vào các năm 2018 và 2008.

Đội tuyển Việt Nam đã có lần thứ 4 trong lịch sử vô địch ASEAN Cup/AFF Cup, cân bằng thành tích của Singapore. Thái Lan là đội bóng giàu thành tích nhất giải đấu với 7 lần vô địch.

Đáng chú ý, đội tuyển Việt Nam tiếp tục nối dài kỷ lục bất bại với 26 trận đấu (đều dưới thời HLV Kim Sang Sik). Thành tích này giúp “Những chiến binh sao vàng” trở thành đội bóng sở hữu chuỗi bất bại dài nhất bóng đá Đông Nam Á. Kỷ lục cũ thuộc về Thái Lan với 21 trận đấu (từ năm 1995 đến năm 1996).

Chưa dừng lại ở đó, đội tuyển Việt Nam trở thành đội bóng có hiệu suất thắng chung kết cao nhất lịch sử ASEAN Cup với 66,67% (thắng 4/6 lần vào chung kết). Trước trận đấu, Thái Lan nắm giữ kỷ lục này với tỷ lệ 63,6% (thắng 7/11 lần vào chung kết).

Đội tuyển Việt Nam lần đầu bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup (Ảnh: Hải Long).

Tiền vệ Quang Hải cũng đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ duy nhất của bóng đá Việt Nam 3 lần vô địch ASEAN Cup. Ngôi sao sinh năm 1997 cân bằng thành tích của Kiatisuk, Worrawoot Srimaka, Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan, Teerasil Dangda (Thái Lan) và Shahril Ishak (Singapore). Kỷ lục này thuộc về tiền vệ Sarach Yooyen của Thái Lan với 4 chức vô địch.

Với 5 bàn thắng ở ASEAN Cup 2026, hai tiền đạo Đình Bắc và Xuân Son cùng chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hai tiền đạo Việt Nam cùng đứng đầu danh sách ghi bàn tại một kỳ ASEAN Cup. Trong đó, Xuân Son giành Vua phá lưới giải đấu này trong hai kỳ liên tiếp (2024 và 2026).