HLV Gattuso sụp đổ, Bastoni hóa tội đồ khiến Italy lỡ hẹn World Cup 2026

Đối đầu Bosnia & Herzegovina trên sân khách ở Zenica trong trận chung kết play-off World Cup 2026 khu vực châu Âu, đội tuyển Italy bị cầm hòa 1-1 sau 120 phút. Trên chấm luân lưu, Azzurri thua đau đớn 1-4 và ngậm ngùi lỡ hẹn tấm vé dự World Cup lần thứ ba liên tiếp.

Sau trận đấu, HLV Gennaro Gattuso không giấu được sự thất vọng: "Đây là cú sốc rất khó chấp nhận. Chúng ta lại nói về việc không thể dự World Cup thêm một lần nữa, điều đó thật đau đớn".

HLV Gattuso không thể giúp Italy giành vé dự World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Cựu cầu thủ AC Milan nhận lỗi về mình và bênh vực các học trò: "Các cầu thủ Italy không đáng phải chịu điều này, trách nhiệm thuộc về tôi. Chúng tôi đã chiến đấu với 10 người và vẫn có cơ hội ghi bàn. Bóng đá là vậy, thật thất vọng, nhưng tôi tự hào về họ.

Chúng tôi cần chiến thắng này, cho bản thân, cho đất nước và cho cả dự án đang xây dựng. Nhưng bóng đá đôi khi tàn nhẫn".

Về tương lai của bản thân sau khi Italy không thể dự World Cup 2026, HLV Gennaro Gattuso cho biết: "Tương lai của tôi không quan trọng lúc này. Điều quan trọng là Italy đã không thể đến World Cup. Chúng tôi có thể hài lòng về màn trình diễn, nhưng kết quả thì thật cay đắng".

Ở cuộc so tài với Bosnia & Herzegovina, Italy vượt lên nhờ công của Moise Kean ở phút 15 và duy trì thế trận ổn định trong suốt hiệp 1. Tuy nhiên ở phút 42, Alessandro Bastoni phạm lỗi với Memic trong tình huống đối phương thoát xuống đối mặt khung thành.

Thẻ đỏ của Bastoni khiến Italy đánh mất thế trận và thua Bosnia & Herzegovina (Ảnh: Getty).

Trung vệ của Italy vào bóng chậm nên trở thành pha phạm lỗi, buộc trọng tài Clement Turpin rút thẻ đỏ trực tiếp. Báo giới Italy cho rằng quyết định thẻ đỏ của trọng tài quá nặng tay, dù Memic có thể ghi bàn khi đối mặt thủ môn Donnarumma.

Thẻ đỏ của Bastoni trở thành chi tiết mang tính quyết định của trận đấu, khi Italy phải gồng mình phòng ngự và nhận bàn thua từ Tabakovic ở phút 79. Italy nỗ lực kéo trận đấu đến hết hiệp phụ nhưng trên chấm luân lưu, đoàn quân HLV Gattuso thua 1-4 và tan vỡ giấc mơ World Cup.

Báo giới Italy cho rằng sự thiếu định hướng của Liên đoàn bóng đá nước này khiến Azzurri sa sút thê thảm trong hơn 10 năm qua. Ngoài ra, đội tuyển Italy cũng thiếu ổn định khi liên tục thay ghế "thuyền trưởng" trong 5 năm qua, từ Roberto Mancini đến Luciano Spalletti và Gennaro Gattuso.