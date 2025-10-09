“Hành trình tiếp sức” mùa 2 - khi yêu thương lan tỏa qua mỗi bước chạy

Mùa giải mới trên cung đường xanh giữa lòng Hà Nội

Điểm nhấn của Hành trình tiếp sức 2025 nằm ở cung đường xanh mát, nghệ thuật đầy cảm xúc giữa không gian hồ Tây - nơi mỗi bước chạy không chỉ là hành trình nâng cao sức khỏe, mà còn là lời nhắn gửi yêu thương tới những bệnh nhân đang chiến đấu với ung thư.

Tiếp nối thành công từ mùa giải đầu tiên, Hành trình tiếp sức 2025 đặt mục tiêu thu hút khoảng 3.000 vận động viên ở ba cự ly 3km - 5km - 10km, cùng thông điệp “Kết nối cộng đồng - chia sẻ yêu thương - tiếp sức cho những bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn, đang ngày ngày chiến đấu với căn bệnh ung thư”.

Không chỉ là một sự kiện thể thao, giải chạy còn là hoạt động thiện nguyện ý nghĩa nhằm gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư thông qua quỹ Ngày mai tươi sáng. Mỗi người tham gia không chỉ là một vận động viên trên đường chạy, mà còn là một sứ giả lan tỏa tinh thần nhân ái và sẻ chia trong cộng đồng.

Mùa giải 2025 có sự đồng hành của Apollo® Care thuộc tập đoàn Apollo, dự kiến thu hút gần 3.000 VĐV. Trong ảnh là mùa giải đầu tiên (Ảnh: BTC).

Lan tỏa tinh thần sống tích cực, tiếp sức bằng hành động thiết thực

Trong mùa giải đầu tiên năm 2024, “Hành trình tiếp sức” đã quy tụ hơn 1.500 vận động viên, quyên góp được 546 triệu đồng. Ban tổ chức cho hay, toàn bộ số tiền này đã được chuyển đến quỹ Ngày mai tươi sáng để hỗ trợ 102 bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc.

Mùa giải 2024 còn ghi nhận sự góp mặt của nhiều nhân vật truyền cảm hứng - chính là các bệnh nhân ung thư từng vượt qua giai đoạn điều trị khắc nghiệt nhờ tinh thần lạc quan và ý chí kiên cường. Họ đến với đường chạy không chỉ để lan tỏa năng lượng sống tích cực, mà còn để chứng minh rằng vận động và tinh thần mạnh mẽ là “liều thuốc” không thể thiếu trong hành trình chiến đấu với bệnh tật.

GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng thể thao không chỉ giúp nâng cao thể chất mà còn kết nối cộng đồng và lan tỏa trách nhiệm xã hội. ‘Hành trình tiếp sức’ không chỉ là một giải chạy - mà là một hành trình đồng hành, sẻ chia và tiếp sức cho những hoàn cảnh khó khăn. Qua từng bước chạy, chúng tôi mong muốn mọi người không chỉ nâng cao sức khỏe cho bản thân mà còn truyền đi thông điệp yêu thương đến những bệnh nhân ung thư đang rất cần được tiếp sức”.

Mùa giải năm nay có sự đồng hành của Apollo® Care thuộc Tập đoàn Apollo, Tổng công ty Khí Việt Nam - PVGas, Ngân hàng BIDV (chi nhánh Đống Đa) và Trường quốc tế KGS, đánh dấu một bước phát triển mới về quy mô lẫn giá trị cộng đồng.

Mỗi runner không chỉ là một VĐV trên đường chạy, mà còn là một sứ giả lan tỏa tinh thần nhân ái và sẻ chia trong cộng đồng (Ảnh: BTC).

“Hành trình tiếp sức 2025” mang đến tổng giá trị giải thưởng lớn nhất từ trước đến nay, lên tới 70 triệu đồng tiền mặt, cùng hàng trăm phiếu khám bệnh, voucher gói khám sàng lọc ung bướu, phát hiện sớm ung thư dành cho các vận động viên xuất sắc.

Hiện ban tổ chức đã đóng cổng đăng ký để chuẩn bị những công đoạn cuối cùng cho ngày chạy chính thức diễn ra vào chủ nhật, ngày 12/10.

Tham gia đường chạy, các VĐV đóng góp và chung sức hỗ trợ bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn - mỗi tấm lòng trao đi, thêm một hy vọng ở lại.

Thông tin chi tiết giải chạy “Hành trình tiếp sức 2025”

Ngày chạy: Chủ nhật, 12/10/2025

Địa điểm: Phố đi bộ Trịnh Công Sơn, Tây Hồ, Hà Nội

Cự ly: 3km - 5km - 10km

Xem thêm thông tin tại:

Website: https://hanhtrinhtiepsuc.vietnamheritagemarathon.com

Fanpage: https://web.facebook.com/profile.php?id=61567421213486