Hai cựu ngôi sao bóng đá Kaka và Figo chơi bóng tại TPHCM

Đây là trận đấu giao hữu bóng đá độc đáo, nơi hai cựu ngôi sao có đẳng cấp thế giới Kaka và Luis Figo, kết hợp với các cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam, mang đến một trận đấu đầy cảm xúc.

Cựu QBV châu Âu chạm trán với cựu QBV Việt Nam là Phan Văn Tài Em (áo trắng) trên sân cỏ (Ảnh: N.T).

Các cựu danh thủ của bóng đá Việt Nam tham gia trận đấu này có Nguyễn Hồng Sơn, Lê Công Vinh, Phan Văn Tài Em, Lê Tấn Tài, Phạm Văn Quyến, thủ môn Nguyễn Thế Anh...

Đây là cơ hội để người hâm mộ tận mắt chứng kiến kỹ thuật và phong cách thi đấu của những cựu ngôi sao hàng đầu thế giới, và là dịp kết nối giữa các cựu siêu sao quốc tế với cộng đồng bóng đá Việt Nam.

Thông qua sự xuất hiện của Luis Figo và Kaka tại TPHCM, FC Online Việt Nam và FC Mobile Việt Nam mong muốn mang đến cho người hâm mộ bóng đá trong nước một không gian giao lưu thể thao gần gũi và ý nghĩa, nơi bóng đá và thể thao điện tử hội tụ.

Ngoài trận đấu bóng đá với các cựu danh thủ Việt Nam, Luis Figo (QBV châu Âu năm 2000) và Kaka (QBV châu Âu năm 2007, vô địch World Cup 2002) còn có buổi giao lưu với giới truyền thông và người hâm mộ Việt Nam, cũng trong buổi chiều tối 8/11.