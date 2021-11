Hà Nội Watabe có 3 điểm ngày khai màn giải nữ vô địch quốc gia

Dân trí Than KSVN và Hà Nội Watabe đã cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu hấp dẫn trong ngày khai màn giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2021.

Do chỉ còn 5 đội tham dự và giải thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, mỗi trận đấu giờ đây đều là một trận chung kết với bất kì đội bóng nào. Bởi vậy, cả Hà Nội Watabe và Than KSVN đều đặt ra mục tiêu giành 3 điểm trong ngày ra quân. Đội bóng vùng mỏ với sức trẻ và kĩ thuật cá nhân ấn tượng chiếm thế chủ động trong hiệp 1. Nhiều cơ hội nguy hiểm được Châu Thị Vang, Thúy Hằng hay Hà Thị Nhài tạo ra nhưng các cầu thủ Than KSVN chưa thể tận dụng thành công.

Trong khi đó, dù để đối phương thắng thế ở khu trung tuyến nhưng Hà Nội Watabe cũng biết cách khiến hàng thủ đối phương chao đảo từ những pha phản công hoặc tình huống cố định. Đã có ít nhất 2 tình huống đối mặt ở cự ly gần nhưng tiền đạo của Hà Nội Watabe bỏ lỡ hết sức đáng tiếc.

Bước sang hiệp 2, bản lĩnh và kinh nghiệm giúp Hà Nội Watabe dần giành lại thế trận trên sân. Các học trò của HLV Song Jong Chon kiểm soát bóng nhiều hơn, tổ chức tấn công hiệu quả hơn về phía khung thành đối phương. Phút 76, từ pha tạt bóng chuẩn xác của hậu vệ Nguyễn Thị Thảo Anh, tiền vệ Thái Thị Thảo bật cao đánh đầu đẹp mắt mở tỉ số trận đấu cho Hà Nội Watabe. Đây là kết quả đáng tiếc với các cầu thủ Than KSVN khi họ không tận dụng được những lợi thế mình có được và để đối phương giành lại thế trận.

Trong 15 phút cuối cùng, những nỗ lực của Than KSVN là không đủ để thầy trò HLV Đoàn Minh Hải giữ lại ít là 1 điểm. Với chiến thắng tối thiểu 1-0, Hà Nội Watabe đã có khởi đầu như ý tại giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2021.

