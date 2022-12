Giroud - Mbappe: Đại binh tiểu tướng, song sát trời sinh

Giroud và Mbappe đã đóng góp 8/9 bàn thắng cho đội tuyển Pháp tại World Cup 2022. Tuy nhiên, sự hòa hợp của bộ đôi này không chỉ dựa trên những con số. Đó là một cặp trời sinh.

Song sát bắn hạ "Đại bàng trắng" Ba Lan

Tuyển Ba Lan không đủ lực để ngăn chặn sức mạnh của Pháp, các nhà đương kim vô địch thế giới. Hình ảnh trung phong Robert Lewandowski ăn mừng mãn nguyện sau tình huống sút lại penalty thành công, đem về bàn thắng danh dự 1-3 cho "Những chú đại bàng trắng" thể hiện điều đó. Les Bleus quá vượt trội, đặc biệt là chất lượng con người.

Thực tế, Ba Lan cũng phần nào gây ra khó khăn cho Pháp trong nửa đầu hiệp 1 bằng những phen làm chao đảo khung thành Lloris. Song, khi hy vọng chỉ mới thắp lên, "Những chú đại bàng trắng" đã bị song sát Mbappe - Giroud của Les Bleus bắn hạ. Tình huống xảy ra cuối hiệp 1, Mbappe chọc khe đầy khôn ngoan và nhanh nhạy cho Giroud băng vào vòng cấm lạnh lùng dứt điểm chéo góc tung lưới chủ thành Szczesny.

Mbappe và Giroud cùng ghi bàn trong chiến thắng của Pháp trước Ba Lan (Ảnh: AP).

Pha lập công này đưa Giroud vượt qua huyền thoại Thierry Henry để trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử đội tuyển Pháp, với tổng cộng 52 lần làm tung lưới đối phương. Ngoài ra, ở tuổi 36 và 65 ngày, Giroud trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ hai ghi bàn tại vòng đấu loại trực tiếp World Cup, chỉ kém Roger Milla của Cameroon tại Italy 90 (38 tuổi và 34 ngày).

Bước sang hiệp 2, phút 74, Giroud đáp lễ trong đợt phản công sắc lẹm nâng tỷ số lên thành 2-0 cho đội tuyển Pháp. Dembele là tác giả đường kiến tạo cho Mbappe ghi bàn nhưng lão tướng đang khoác áo AC Milan góp công cực lớn. Trung phong của Les Bleus hãm bóng cực gọn khởi phát pha lên bóng, sau đó có pha chạy chỗ rất già giơ, kéo hết sự chú ý của hậu vệ đối phương và tạo cho người đồng đội trẻ khoảng trống rất lớn để nhận bóng và dứt điểm.

Đến phút 90, Mbappe kết liễu Ba Lan bằng tình huống xử lý dán nhãn đẳng cấp thế giới. Từ pha hãm bóng, cài người đến dứt điểm, ngôi sao của PSG đều thể hiện kỹ năng thượng thừa và không cho hàng thủ đối phương lấy một cơ may truy cản. Với cú đúp này, Mbappe đã có 9 bàn thắng tại đấu trường World Cup, ngang bằng thành tích của Messi cho dù mới chỉ 23 tuổi. So với cùng độ tuổi, thậm chí không ai ghi nhiều bàn tại vòng chung kết bóng đá vô địch thế giới như tiền đạo này, kể cả Vua bóng đá Pele.

Song sát trời sinh

Giroud và Mbappe đối nghịch từ phong cách đến số phận. 25 tuổi, Giroud mới lần đầu được triệu tập vào đội tuyển Pháp. Sự nghiệp cấp CLB của tiền đạo này cũng chẳng có nhiều mốc son rực rỡ. Gần 2 thập niên chơi bóng, anh chưa từng vượt mốc 25 bàn trong một mùa giải. Lối chơi của Giroud đúng chuẩn trung phong làm tường: to lớn, mạnh mẽ, cần mẫn và sẵn sàng hy sinh cho đồng đội trong mọi hoàn cảnh.

Ngược lại, Mbappe như thể mang trong mình "chân mệnh đế vương". Cầu thủ này được so sánh với Pele, kỳ vọng là người tiếp nối Lionel Messi và Cristiano Ronaldo thống trị bóng đá thế giới. 18 tuổi đã vô địch thế giới, đoạt danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup và gia nhập PSG với mức phí 180 triệu euro, số tiền gấp ba tổng phí chuyển nhượng cả sự nghiệp của Giroud.

Giroud và Mbappe luôn có được sự ăn ý đến mức đặc biệt (Ảnh: AP).

Về mặt lối chơi, Mbappe thuộc mẫu toàn năng. Anh nhanh như điện, sút bóng giống tia chớp và kỹ thuật thượng thừa. Cùng vị thế siêu sao ấy, tiền đạo sinh năm 1998 này cũng sở hữu cá tính mạnh mẽ và bị chỉ trích là kiêu kỳ. Rất nhiều lần anh làm mình làm mẩy tại PSG lẫn đội tuyển Pháp, đơn cử như việc từ chối tham gia buổi chụp hình quảng cáo của FFF (Liên đoàn bóng đá Pháp) hay bị nghi cố tình che logo đơn vị quảng cáo khi nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận tại World Cup 2022.

Nhưng giống như hai thỏi nam châm trái dấu, chính sự đối nghịch giúp Giroud và Mbappe trở nên ăn khớp. Bên cạnh uy vũ ngút trời của ngôi sao khoác áo PSG, lão tướng đang khoác áo AC Milan như một người cận vệ già tận tụy. Bằng chứng là 2/3 bàn thắng của Giroud đến từ những đường kiến tạo xuất sắc của Mbappe, trong khi bàn còn lại cũng khởi phát từ cú giật gót điệu nghệ của ngôi sao số một đội tuyển Pháp.

Karim Benzema, đương kim Quả bóng vàng, từng so sánh có phần bỉ bôi dành cho Giroud rằng tài năng của tiền đạo này chỉ như một chiếc Go Kart. Tuy nhiên, khi kết hợp chiếc F1 Benzema với Mbappe, đội tuyển Pháp đã phải dừng chân ngay tứ kết Euro 2020 diễn ra năm ngoái. Trước đó, tại World Cup 2018, Les Bleus đăng quang với chiếc Go Kart Giroud cả giải không ghi bàn, thậm chí không dứt điểm trúng đích.

Bóng đá không phải phép toán logic để một ngôi sao cộng một ngôi sao sẽ có hai ngôi sao. Bóng đá là môn thể thao tập thể, đòi hỏi sự hòa hợp giữa các phong cách và cá tính. Giroud như chất keo kết dính những ngôi sao trên hàng công tuyển Pháp, đặc biệt là vai trò phụ trợ cho Mbappe. Và cũng như thể ý trời, Benzema lại không may dính chấn thương trước thềm World Cup 2022. Vì vậy vị trí trung phong lại được trao trả cho Giroud.

Đội tuyển Pháp đang đi đúng hướng trên hành trình bảo vệ chức vô địch thế giới (Ảnh: AP).

Nếu Benzema không chấn thương, biết đâu Les Bleus đã lặp lại vết xe đổ của 3 nhà đương kim vô địch thế giới gần nhất (Italy, Tây Ban Nha, Đức), đó là bị loại ngay từ vòng bảng. Nhưng với việc đóng góp 8 trên tổng số 9 bàn thắng cho đội tuyển Pháp cho đến hiện tại, cặp song sát Giroud và Mbappe đã đưa các nhà đương kim vô địch thế giới vào tới tứ kết.

Khải Hưng

05/12/2022