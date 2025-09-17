Giải Pickleball PPA châu Á 2025: Khởi đầu hợp tác chiến lược giữa Masterise Homes và New Sports

Theo thỏa thuận, Masterise Homes sẽ cung cấp địa điểm tổ chức sự kiện tại các dự án bất động sản mà công ty phát triển, đồng thời đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị đạt tiêu chuẩn để đảm bảo điều kiện tối ưu cho các hoạt động thể thao.

New Sports sẽ đóng vai trò đơn vị tổ chức, phụ trách quản lý và vận hành đa dạng sự kiện, từ các giải đấu thể thao cộng đồng cho đến các giải quy mô quốc gia và quốc tế tại những địa điểm do Masterise Homes cung cấp.

Ngoài ra, New Sports sẽ triển khai nhiều chương trình thể thao cộng đồng dành cho cư dân tại các khu đô thị của Masterise Homes, nhằm tạo dựng môi trường sống năng động và gắn kết. Thỏa thuận hợp tác có hiệu lực trong vòng một năm.

Đại diện Masterise Homes và New Sports tại lễ ký kết hợp tác (Ảnh: Masterise Homes).

Là thành viên của tập đoàn Masterise, Masterise Homes là nhà phát triển bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế, tiên phong kiến tạo các dự án biểu tượng với chuẩn mực toàn cầu.

Không chỉ góp phần nâng tầm chất lượng sống bằng việc xây dựng hạ tầng hiện đại, Masterise Homes còn chú trọng phát triển cộng đồng bền vững thông qua các sáng kiến ESG. Một trong số đó là The Global City - khu đô thị phức hợp biểu tượng quốc tế, trung tâm của TPHCM, được quy hoạch theo triết lý “Đô thị vị nhân sinh”, lấy con người làm trung tâm.

Với hạ tầng và hệ tiện ích toàn diện theo chuẩn quốc tế, từ thể thao, giải trí, văn hóa, giáo dục đến ẩm thực, The Global City là điểm đến lý tưởng để tổ chức các sự kiện thể thao, hoạt động thể chất, góp phần kiến tạo không gian sống năng động, lan tỏa giá trị tích cực và lối sống bền vững, hiện thực hóa không gian sống - làm việc - giải trí theo chuẩn quốc tế.

Gần 50.000m2 trong tổng diện tích 120.000m2 của Công viên City Park, The Global City, được xây dựng thành không gian sự kiện giải Pickleball PPA châu Á 2025 (Ảnh: Masterise Homes).

Được thành lập với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển thể thao Việt Nam, New Sports là đơn vị tiên phong trong việc tổ chức các giải đấu thể thao đa môn, cho nhiều lứa tuổi và trình độ.

Đơn vị này có kinh nghiệm và uy tín đã được khẳng định qua hệ thống giải Vietnam Pro-Am Basketball Championship (với các chặng Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM và vòng chung kết toàn quốc) cùng Vietnam Pickleball Open Cup tổ chức tại Hà Nội và TPHCM. New Sports không chỉ mang đến những sự kiện thể thao chất lượng cao mà còn góp phần nuôi dưỡng phong trào thể thao cộng đồng.

Sự hợp tác giữa Masterise Homes và New Sports đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy thể thao cộng đồng phát triển mạnh mẽ, đồng thời gia tăng không gian trải nghiệm, vui chơi và gắn kết bền vững cho cộng đồng cư dân.

Sân trung tâm với sức chứa hơn 500 khán giả “cháy vé” trong 4 ngày thi đấu (Ảnh: Masterise Homes).

Mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa Masterise Homes và New Sports hứa hẹn sẽ góp phần nâng vị thế Việt Nam trên bản đồ thể thao khu vực và quốc tế (Ảnh: Masterise Homes).

Giải Pickleball PPA châu Á 2025 là sự kiện đầu tiên trong khuôn khổ hợp tác này. Giải đấu đã diễn ra tại tổ hợp giải trí - thể thao City Park thuộc khu đô thị The Global City từ ngày 4/9 đến 7/9, quy tụ những tay vợt pickleball hàng đầu trong nước và quốc tế, mang đến bầu không khí thể thao sôi động và hấp dẫn cho cộng đồng.