Giải chạy lớn nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long chuẩn bị khai diễn

Giải được tổ chức dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Tháp, Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Đồng Tháp.

Giải đấu dự kiến thu hút khoảng 12.000 VĐV (Ảnh: B.M).

Giải "Đất sen hồng music marathon 2025" dự kiến thu hút khoảng 12.000 vận động viên (VĐV) trong nước và quốc tế tham gia tranh tài. Chuỗi sự kiện sẽ mở màn bằng một đại tiệc âm nhạc hoành tráng diễn ra vào đêm 11/10, ngay trước ngày thi đấu chính thức.

Các VĐV thi đấu theo các cự ly 42km (marathon), 21km (bán marathon), 10km và 5 km, khởi tranh vào ngày 12/10, phù hợp cho cả VĐV chuyên nghiệp, người chạy bộ phong trào, các gia đình và trẻ em.

Cung đường chạy của giải sẽ đưa VĐV băng qua những địa danh tiêu biểu, mang đậm dấu ấn văn hóa và cảnh quan đặc trưng của vùng đất sen hồng như quảng trường Văn Miếu (Cao Lãnh), cầu Cao Lãnh hùng vĩ bắc qua sông Tiền…

Đường chạy của giải đấu đã được Hiệp hội Marathon quốc tế (AIMS) chứng nhận đạt chuẩn, nhằm mang đến một sân chơi đẳng cấp quốc tế. Mùa giải năm 2025 mang ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên được tổ chức sau khi sáp nhập hai tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp, như là khởi đầu cho một hành trình phát triển mới của vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa.

Đại diện địa phương chia sẻ, đây là sự kiện lớn nhất miền Tây Nam bộ về số lượng người tham gia và sự chuyên nghiệp.