G81 thắng giải Vô địch các câu lạc bộ Golf Hà Nội mở rộng-Herbalife Cup 2025

Vinh danh các CLB xứng đáng

Giải đấu năm nay quy tụ 36 CLB golf hàng đầu khu vực miền Bắc với hơn 700 vận động viên, tạo nên bầu không khí thi đấu gay cấn, đậm tinh thần đoàn kết - giao lưu - chuyên nghiệp.

Mùa giải 2025 mang dấu ấn khi có sự đồng hành của Nhà tài trợ danh xưng - Herbalife Việt Nam - thương hiệu nổi bật trong việc khuyến khích lối sống năng động, lành mạnh.

Giải đấu được tổ chức thường niên bởi Hội Golf TP Hà Nội (HNGA), dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA), tiếp tục khẳng định vị thế là sự kiện thể thao thường niên với quy mô hàng đầu miền Bắc - nơi tinh thần thể thao, bản lĩnh thi đấu và tình đoàn kết giữa các câu lạc bộ được tôn vinh.

Đội G81 (bảng nam) đăng quang giải Vô địch các CLB Golf Hà Nội Mở rộng 2025 (Ảnh: HNGA).

Diễn ra vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô, Giải Vô địch các CLB Golf Hà Nội mở rộng - Herbalife Cup 2025 không chỉ là một giải đấu thể thao mà còn góp phần lan tỏa tinh thần Hà Nội văn minh, hội nhập.

Các đội tuyển thi đấu theo thể thức đối kháng đồng đội, kết hợp Single Match và Fourball, mang đến những màn so tài chiến thuật, gay cấn và hấp dẫn.

Sau hai ngày tranh tài, CLB G81 đã giành ngôi vô địch bảng nam với điểm tổng 10,5. Sự trình diễn của các golfer (vận động viên golf) sinh năm 1981 thể hiện phong độ ổn định và sự xuất sắc của cá nhân.

Các danh hiệu á quân, hạng ba, hạng tư và giải phong cách lần lượt thuộc về các đội tuyển G86, G82, Hanoi West Golf Club và Herbalife ghi nhận nỗ lực, tinh thần thi đấu công bằng và cống hiến của toàn bộ vận động viên.

Villa Golf Club (bảng nữ) có màn lội ngược dòng ngoạn mục, đăng quang giải đấu (Ảnh: HNGA).

Ở bảng nữ: CLB Villa Golf Club đăng quang ngôi vô địch sau màn lội ngược dòng ấn tượng, khẳng định sự trưởng thành của phong trào golf nữ Hà Nội. Các vị trí á quân, hạng ba, hạng tư, lần lượt thuộc về các đội tuyển: CLB RMIT, Luật sư Miền Bắc, Họ Nguyễn Thăng Long

Khép lại lần thứ 8 tổ chức, giải Vô địch các CLB Golf Hà Nội mở rộng đã trở thành sân chơi thể thao tôn vinh tinh thần đồng đội, bản lĩnh thi đấu và văn hóa golf chuẩn mực.

Kết nối thể thao, văn hóa và cộng đồng doanh nhân

Việc Herbalife quyết định đồng hành cùng giải đấu một lần nữa khẳng định cam kết bền vững của công ty trong việc chung tay thúc đẩy một thế hệ người Việt Nam khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.

Giải đấu để lại dấu ấn đậm nét về công tác tổ chức, chuyên môn (Ảnh: HNGA).

Đại diện Herbalife Việt Nam chia sẻ: “Golf là môn thể thao của sự tập trung, kiên định và chiến lược - những giá trị tương đồng với triết lý sống năng động và lành mạnh mà Herbalife hướng đến. Chúng tôi tự hào được đồng hành cùng Hội Golf TP Hà Nội trong hành trình lan tỏa tinh thần thể thao vì sức khỏe và cộng đồng”.

Ông Nguyễn Tô Ninh, đại diện Hội Golf TP Hà Nội - trưởng ban tổ chức giải - nhấn mạnh: “Việc tổ chức giải đúng dịp 10/10 mang ý nghĩa tri ân lịch sử và khẳng định vị thế của Hà Nội năng động, hội nhập.

Sự kiện tiếp tục là ngày hội để chúng ta cùng nhau lan tỏa niềm đam mê, bản lĩnh, sự thanh lịch và tinh thần golf đích thực. Chúng tôi tin tưởng rằng mùa giải năm nay sẽ không chỉ khẳng định vị thế golf Thủ đô trên bản đồ golf Việt Nam, mà còn để lại những dấu ấn khó phai trong lòng mỗi người tham dự”.

Giải đấu năm nay thu hút hơn 700 golfer tranh tài (Ảnh: HNGA).

“Tinh hoa hội tụ, vinh quang tỏa sáng”

Herbalife Cup 2025 được tổ chức chuyên nghiệp với hệ thống livescore, livestream trực tuyến, cùng các hoạt động truyền thông do VTVCab và Sgolf thực hiện, mang đến trải nghiệm sinh động cho người hâm mộ.

Bên cạnh đó, chuỗi sự kiện bên lề như gala dinner, lễ trao giải, giao lưu CLB, kết nối doanh nghiệp… hứa hẹn tạo nên bầu không khí sôi động, kết nối và lan tỏa giá trị văn hóa golf hiện đại.

Công tác truyền thông cũng được chú trọng bởi sự cam kết bảo trợ thông tin của nhiều đơn vị báo chí và truyền hình, góp phần nâng cao hình ảnh golf Thủ đô trên bản đồ thể thao Việt Nam.

Không chỉ là những màn thi đấu hấp dẫn, giải đấu còn mang nhiều thông điệp ý nghĩa (Ảnh: HNGA).

Với thông điệp “Tinh hoa hội tụ, vinh quang tỏa sáng”, giải đấu không chỉ là nơi để các golfer tranh tài, mà còn là dịp để tôn vinh tinh hoa golf, nơi tinh thần thể thao, phong thái thanh lịch, văn hóa ứng xử chuẩn mực trên sân được đề cao - những giá trị đồng điệu với nét đẹp văn hiến, thanh lịch và văn minh của người Hà Nội.

Tại giải đấu, ban tổ chức đã quyên góp được 472 triệu đồng ủng hộ Quỹ Trái tim cho em - chương trình thường niên do HNGA phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai. Số tiền này sẽ được sử dụng để hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng golfer.