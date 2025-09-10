FPT và Chứng khoán LPBank ký thỏa thuận tài trợ Cúp Quốc gia 2025/26

Trước sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và Công ty TNHH Truyền hình FPT (FPT Play); Công ty Cổ Phần Chứng Khoán LPBank (LPBS) - thành viên thuộc hệ sinh thái tài chính của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) và Tập đoàn FPT, đã ký kết thỏa thuận hợp tác liên quan đến Giải bóng đá Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26 tại sự kiện trang trọng diễn ra ở văn phòng LPBS - LPBank Tower.

Công ty Cổ phần Chứng Khoán LPBank (LPBS) là nhà tài trợ chính Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26.

Bước đà mới của Cúp Quốc gia

Theo thỏa thuận đã ký, Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26 sẽ được đảm bảo về nguồn lực tài chính bởi LPBS. Với uy tín và tiềm lực mạnh mẽ, sự đồng hành của LPBS được kỳ vọng tạo ra đà bứt phá bùng nổ đối với giải Cúp Quốc gia. Sự kiện này cũng đồng thời mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng hơn giữa LPBS, VPF và FPT trong bức tranh phát triển tổng thể của bóng đá Việt Nam.

Ông Nguyễn Duy Khoa, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Chứng Khoán LPBank nhấn mạnh: “Chúng tôi tự hào và vinh dự đồng hành cùng giải bóng đá Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26 trong cương vị nhà tài trợ chính. Đây là bước đi tiếp theo nằm trong chiến lược định sẵn của LPBS, với mục tiêu đóng góp vào sự phát triển thể thao nước nhà. Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự đồng hành xuyên suốt của LPBS, Cúp Quốc gia năm nay sẽ để lại nhiều ấn tượng trong lòng người hâm mộ”.

Ông Nguyễn Duy Khoa - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Chứng Khoán LPBank - phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: BTC).

Sau quá trình tái cấu trúc, LPBS đã bước vào giai đoạn phát triển mới, khẳng định vị thế vững chắc trong ngành chứng khoán Việt Nam. Song hành với việc cung cấp những sản phẩm, dịch vụ tài chính toàn diện, vượt trội và phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng khách hàng, các hoạt động kinh doanh của LPBS cũng gắn liền với trách nhiệm xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực thể thao.

Bày tỏ sự lạc quan và tin tưởng vào nhà tài trợ chính, ông Trần Anh Tú, Chủ tịch HĐQT Công ty VPF cho biết: “Sự hợp tác giữa VPF và FPT với thương hiệu FPT Play đã giúp các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam những năm gần đây liên tục khởi sắc, phát triển. Sự hiện diện của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán LPBank với tư cách nhà tài trợ chính của giải đấu là sự ghi nhận đầy giá trị cho tất cả những nỗ lực đó”.

Ông Nguyễn Duy Khoa - Chủ tịch HĐQT LPBS và ông Phạm Thanh Tuấn - Chủ tịch HĐQT FPT Play, Tập đoàn FPT, ký kết hợp tác (Ảnh: FPT Play).

Cũng tại sự kiện, ban tổ chức đã công bố logo mới của Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26, sẽ được sử dụng xuyên suốt mùa giải 2025/26 trên toàn bộ hệ thống nhận diện của giải đấu. Mùa giải năm nay, logo mang sắc vàng -cam chủ đạo, không chỉ ghi nhận sự hiện diện tích cực của LPBS trong lần đầu đồng hành, mà còn gửi gắm niềm tin vào sự phát triển của giải đấu.

Những điểm mới của mùa giải 2025/26

Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26 dự kiến khởi tranh từ ngày 12/9/2025 đến 28/6/2026, quy tụ 25 CLB chuyên nghiệp trong cả nước, bao gồm 14 CLB Vô địch Quốc gia và 11 CLB hạng Nhất Quốc gia.

Đó là CLB Becamex TPHCM, Công An Hà Nội, Công An TPHCM, Đông Á Thanh Hóa, Hoàng Anh Gia Lai, CLB Hà Nội, Hải Phòng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Ninh Bình, PVF- CAND, SHB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An, Thép Xanh Nam Định, Thể Công Viettel, Bắc Ninh, Đại học Văn Hiến, Đồng Tháp, Gia Định, Khatoco Khánh Hòa, Long An, TPHCM, Trẻ TPHCM (dự kiến đổi tên Thanh Niên TPHCM), Trường Tươi Đồng Nai, Quảng Ninh và Quy Nhơn United. CLB đoạt Cúp Quốc gia sẽ nhận giải thưởng có giá trị 2 tỷ đồng.

Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26 quy tụ 14 CLB Vô địch Quốc gia và 11 CLB hạng Nhất Quốc gia tham gia (Ảnh: FPT Play).

Để nâng cao chất lượng chuyên môn, hình ảnh cho Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26, Công ty VPF phối hợp cùng FPT Play sẽ tiếp tục triển khai, áp dụng công nghệ VAR tại một số vòng đấu, trận đấu quan trọng của giải. Năm nay, FPT Play dự kiến triển khai thí điểm sản xuất một số trận đấu chất lượng cao với quy chuẩn 10-12 máy quay/trận. Bên cạnh đó, FPT Play vẫn áp dụng chất lượng sản xuất tiêu chuẩn.

Với Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26, FPT Play cũng tăng cường tỷ lệ số trận có hiển thị các thông số chi tiết của trận đấu so với mùa giải trước đó. Không những vậy, tính năng tương tác trực tiếp giữa bình luận viên - khán giả theo thời gian thực, chế độ đồng hành (Companion Mode), lựa chọn đa luồng bình luận… cũng được áp dụng.

Ông Hoàng Việt Anh - Chủ tịch FPT Telecom, Tập đoàn FPT, phát biểu tại sự kiện (Ảnh: FPT Play).

Ông Hoàng Việt Anh - Chủ tịch FPT Telecom, Tập đoàn FPT, khẳng định tại sự kiện: “Bốn năm đồng hành cùng bóng đá chuyên nghiệp quốc gia là hành trình FPT Play không ngừng đổi mới để mang đến những trận cầu chất lượng và trải nghiệm trọn vẹn cho người hâm mộ. Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26 là cột mốc mới khi có sự gắn kết giữa LPBS, VPF và FPT. Với niềm đam mê bóng đá và khát vọng cống hiến, FPT Play sẽ tiếp tục mang đến những cảm xúc trọn vẹn cho người hâm mộ trên mọi nền tảng”.

Tất cả các trận đấu tại Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26 được FPT Play tường thuật trực tiếp và trọn vẹn trên các hạ tầng của đơn vị, bao gồm: mặt đất, cáp, vệ tinh, IPTV, Internet, di động, trình chiếu công cộng và khai thác trên mạng xã hội… FPT Play tiếp tục phối hợp cùng các đài truyền hình để sản xuất và phát sóng các trận đấu trong mùa giải mới.

Trong mùa giải mới, FPT Play sẽ tiếp tục phối hợp cùng các đài truyền hình để sản xuất và phát sóng. Đón xem trọn vẹn Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26 với chất lượng hình ảnh sắc nét cùng bình luận chuyên môn trên FPT Play.