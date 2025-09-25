FIFA xem xét mở rộng World Cup lên 64 đội

Cuộc họp diễn ra tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) ở Trump Tower, thành phố New York (Mỹ), với sự tham dự của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thư ký Mattias Grafstrom. Phái đoàn Nam Mỹ bao gồm các nguyên thủ quốc gia từ Paraguay và Uruguay, cùng với các chủ tịch liên đoàn bóng đá hàng đầu từ Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL).

FIFA đang tổ chức thảo luận về việc mở rộng World Cup 2030 (Ảnh: The Athletic).

Ý tưởng 64 đội và kỷ niệm 100 năm World Cup

Ý tưởng về một World Cup 64 đội lần đầu tiên được Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Uruguay, Ignacio Alonso, trình bày tại cuộc họp của Hội đồng FIFA vào tháng 3. Đề xuất này nhằm kỷ niệm 100 năm ngày diễn ra World Cup nam đầu tiên tại Uruguay vào năm 1930.

Tại Đại hội FIFA hồi tháng 5 ở Paraguay, ông Dominguez đã kêu gọi FIFA xem xét một cách tiếp cận độc đáo cho kỳ World Cup kỷ niệm 100 năm. Ông so sánh cách một người có thể kỷ niệm sinh nhật lần thứ 49 hoặc 51 khác với sinh nhật lần thứ 50, và cho rằng nên có sự phân biệt đối xử đối với các sự kiện đặc biệt.

“Tôi muốn mời các bạn cùng suy ngẫm để chúng ta có thể làm điều mà cả thế giới đang chờ đợi, điều mà cộng đồng bóng đá xứng đáng được hưởng. Đó là điều bóng đá dạy chúng ta - tinh thần đồng đội”, ông Dominguez phát biểu trong một video đăng tải trên Instagram sau cuộc họp.

“Chúng tôi coi đây là cơ hội trăm năm có một. Sự kiện không thể trôi qua như một sự kiện bình thường, nó không thể là một kỳ World Cup bình thường”, ông Dominguez nói thêm.

Chủ tịch FIFA Infantino cũng bày tỏ sự cởi mở với ý tưởng này, nhấn mạnh rằng “mọi ý tưởng đều là một ý tưởng hay” và FIFA có trách nhiệm xem xét các đề xuất được đưa ra.

Phản ứng trái chiều và những thách thức

World Cup đã liên tục mở rộng quy mô trong những thập kỷ gần đây, từ 16 lên 24 đội vào năm 1982, sau đó tăng lên thể thức 32 quốc gia vào năm 1998. Giải đấu năm 2026 sẽ có 48 đội tham dự, do Hoa Kỳ, Canada và Mexico đồng đăng cai. Một giải đấu 64 đội sẽ có nghĩa là hơn 30% trong số 211 đội tuyển quốc gia của FIFA sẽ tham gia.

Tuy nhiên, ý tưởng này đã vấp phải sự phản đối từ một số quan chức cấp cao. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) kiêm Phó Chủ tịch FIFA Aleksander Ceferin đã mô tả đây là một "ý tưởng tồi", cho rằng nó sẽ gây tổn hại cho giải đấu và ảnh hưởng đến vòng loại. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) Victor Montagliani cũng bày tỏ sự phản đối, nhấn mạnh rằng "chúng tôi thậm chí còn chưa đá bóng với thể thức 48 đội".

Bất kỳ quyết định nào về việc mở rộng giải đấu đều cần phải được Hội đồng FIFA thảo luận và phê duyệt.

Khu vực Nam Mỹ muốn mở rộng World Cup 2030 lên 64 đội (Ảnh: The Athletic).

World Cup 2030 đã được xác định là giải đấu lớn nhất từ trước đến nay của FIFA, được tổ chức trên ba châu lục và sáu quốc gia. Giải đấu dự kiến sẽ có các trận đấu đầu tiên tại Paraguay, Uruguay và Argentina, trước khi phần còn lại của lịch thi đấu được chia đều cho Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Maroc.

Tuy nhiên, giải pháp này được cho là chưa đủ đối với các quốc gia Nam Mỹ, những người cảm thấy lục địa của họ đã ít được đăng cai World Cup trong những năm gần đây. Việc CONMEBOL ít tham gia vào việc tổ chức giải đấu năm 2030 có thể khiến họ không được tham dự tổ chức World Cup 2034 và 2038 do nguyên tắc luân phiên liên đoàn của FIFA.

Trong cuộc họp, ông Dominguez đã đề xuất rằng Paraguay, Argentina và Uruguay đều có thể đăng cai một bảng đấu trong khuôn khổ giải đấu 64 đội. Chi tiết chính xác về thể thức này vẫn chưa được xác nhận.

Các cuộc họp tiếp theo liên quan đến World Cup 2030 dự kiến sẽ diễn ra trong tuần này.