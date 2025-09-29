Đội TPHCM có chiến thắng sát nút tại giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2025

Trận đấu sớm vòng 7 giữa đội nữ TPHCM và Phong Phú Hà Nam diễn ra rất kịch tính. Lối chơi phòng ngự chắc chắn giúp cho Phong Phú Hà Nam tạo được hệ thống bảo vệ cầu môn khá vững chãi.

Đội nữ TPHCM (áo đỏ) có chiến thắng sát nút trước Phong Phú Hà Nam (Ảnh: VFF).

Chính vì thế, các pha tấn công của đội nữ TPHCM rất khó để xuyên thủng hàng thủ của Hà Nam. Dù lùi sâu đội hình nhưng Hà Nam cũng có vài pha lên bóng nguy hiểm.

Trong hiệp một, Hà Nam có cơ hội tốt để mở tỷ số. Đinh Thị Duyên từ cánh trái chuyền bóng vào giữa cho Thanh Hiếu đánh đầu, nhưng thủ môn của đội nữ TPHCM là Ngọc Phượng đã xuất sắc cản phá.

Sang hiệp hai, HLV Đoàn Thị Kim Chi có một số điều chỉnh, giúp cho đội nữ TPHCM chơi tốt hơn.

Nhưng cũng phải đến phút 88, nhà ĐKVĐ mới có bàn thắng khai thông thế bế tắc. Từ một pha đá phạt, cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị K’Thủa ghi bàn thắng quý giá, mang về chiến thắng 1-0 cho đội nữ TPHCM.

Chiến thắng này giúp TPHCM tạm giành lại ngôi đầu bảng giải bóng đá nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2025, từ tay đội nữ Hà Nội. TPHCM có 16 điểm, hơn Hà Nội hai điểm, nhưng đội nữ TPHCM đá nhiều hơn một trận.