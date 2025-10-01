Đội Hà Nội mất ngôi đầu giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2025

Trận đấu giữa Thái Nguyên T&T và cựu vô địch Hà Nội diễn ra rất kịch tính. Phút 17, Ngọc Minh Chuyên có cơ hội để mở tỷ số cho Thái Nguyên T&T, nhưng cú dứt điểm của cô lại không thành công.

Thái Nguyên T&T (áo xanh) đánh bại đội nữ Hà Nội (Ảnh: VFF).

Phút 26, Hà Nội suýt chút nữa có bàn mở tỷ số, khi Vũ Thị Hoa thoát xuống cánh phải, tung cú sút chéo góc đưa bóng đi chệch xà ngang ra ngoài.

Sang hiệp 2, Hà Nội đẩy cao đội hình để tấn công. Tuy nhiên, các chân sút của đội bóng thủ đô như Vũ Thị Hoa, Hải Yến lại không thể chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng.

Không ghi được bàn, CLB Hà Nội đã phải trả giá. Trong một pha tấn công nhanh ở phút 58, Thái Nguyên T&T khai thông được thế bế tắc. Mỹ Anh tạt bóng từ cánh trái, một cầu thủ Thái Nguyên T&T đệm hụt bóng, nhưng Bích Thùy đứng ngay sau đó đã đặt lòng chính xác, ghi bàn ấn định chiến thắng 1-0 cho Thái Nguyên T&T.

Thất bại bất ngờ trước Thái Nguyên T&T, đội nữ Hà Nội mất ngôi đầu bảng giải bóng đá nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2025 về tay đội TPHCM.

Ở cặp đấu khác diễn ra trong buổi chiều 1/10, Than Khoáng Sản Việt Nam thắng dễ đội bóng yếu TPHCM 2 với tỷ số đậm 4-0.